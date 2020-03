Mike Tyson habla de la vida, la honestidad y su verdad indiscutible

El boxeador profesional compitió durante dos décadas hasta que se retiró en 2005 y tuvo una carrera bastante rimbombante en el ring. Desde entonces, el indiscutible campeón mundial de peso pesado se ha mantenido ocupado construyendo una compañía, actuando y más, pero a partir de este año, “El hombre más malo del planeta” ha vuelto a su propia verdad indiscutible.

“Undisputed Truth” fue el espectáculo unipersonal de Tyson que refleja el título de su libro, estrenándose primero en 2013 en HBO y luego subió al escenario y se convirtió en el primer espectáculo de la extensa historia del entretenimiento de Las Vegas que se creó y produjo en Las Vegas y que dio lugar a una posterior carrera en Broadway. Ahora, Tyson está de vuelta y viajará por los Estados Unidos con “Undisputed Truth”: Round 2”.

“Acabamos de decidir que este era el momento de hacerlo”, dice Tyson. “Ahora hay una energía diferente. Antes era muy intenso, era mi estilo de vida y yo era el que estaba siendo duro. Este round es más explosivo y directo. Le quitamos toda la dureza y las cosas largas y nos quedamos con todas las partes explosivas. Es un espectáculo totalmente diferente, más familiar y divertido”.

Tanto si has visto el primer asalto de “Undisputed Truth” como si no, escuchar historias de alguien tan imponente es suficiente para despertar los intereses de cualquiera. Según Tyson, la honestidad es la base de su preparación para tomar el micrófono.

“Es más desde una perspectiva explosiva. Eso es porque la historia de mi vida es un libro abierto y todo el mundo es consciente de lo que ha pasado en mi vida. Así que tengo que ser realmente honesto con lo que digo”, dice Tyson. “Me gusta estar en el escenario y actuar. La gente que me observa y me mira y me empuja a alcanzar mi máximo potencial. Y me veo muy bien cuando estoy en el escenario… y es mi percepción de la belleza”.

Lo que el ex campeón de boxeo realmente disfruta de la experiencia es poder viajar y exponer en diferentes partes del mundo a su espectáculo. “Diferentes partes del mundo tienen diferentes sentidos del humor. Me di cuenta cuando llevé el espectáculo a todo el mundo. Cada vez que llego a una ciudad, realmente trato de entender a la gente. Monte Carlo fue muy interesante, el estado de Nueva York te dirá lo que quieren oír. Pero todo se trata del entretenimiento (todo junto), esto es lo que no está en el papel”, añade Tyson.

El concepto del show es ciertamente nada menos que intrigante. Y eso es exactamente lo que es Tyson, incluso el hecho de charlar con él durante unos minutos le dio un vistazo a un curso de pensamiento un tanto peculiar. Nada realmente negativo, pero Tyson estaba más interesado en hablar de la espiritualidad de la vida sin importar la pregunta. Tiene sentido, tiene mucha experiencia en hacerlo con su podcast, “Hotboxin con Mike Tyson”, donde entrevista a una variedad de personalidades y celebridades y “hablan de la vida en los términos de la vida”.

Pasar de un podcast al escenario puede parecer fácil para alguien que ha pasado una buena parte de su vida luchando con algunos de los boxeadores más truculentos del mundo, pero según Tyson, los nervios siguen siendo parte del camino, “absolutamente, me pongo nervioso y siempre me pondré nervioso”.

La mayor ventaja de Tyson es que mira su vida a través de una cierta lente. Con todo lo que ha sucedido, lo ame o lo odie, hay algo realmente interesante en él.

“No quiero nada en la vida, estoy muy agradecido por mi existencia y lo que tengo en la vida ahora. Me gusta pensar que estoy en el umbral de ser libre. Ser libre en mi perspectiva es no querer nada y ser feliz con lo que tienes y no querer nada más”, dice Tyson. “Disfruto haciendo el programa. Es interesante. No sé mucho de nada, pero tomo el papel de profesor, porque cuando enseño es cuando empiezo a aprender. La vida es un viaje, nunca te rindes, la sigues. Comprende quién eres en la vida”.

Entonces, ¿qué será “La verdad indiscutible: Round 2” para los miembros de la audiencia? Bueno, si la entrevista fue un indicio, con un montón de puntos de vista únicos, el show será todo menos aburrido.

Pero la misma estrella lo dice un poco más claramente: “No puedes explicarlo y articularlo, sólo tienes que ver el show y experimentarlo.”