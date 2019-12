Conoce a la estudiante que halló un fósil en medio de las protestas en Chile

Desde el pasado mes de octubre se han presentado una serie de manifestaciones en Chile, en las que una parte importante de la población exige mejores condiciones sociales y económicas. Durante las marchas se han visto muchas cosas: gente lesionada, detenciones, ataques contra la policía, violaciones a los derechos humanos, personas que han perdido algún ojo por lesiones ocasionadas por la policía y fósiles… sí, durante las protestas fue hallado un fósil con millones de años de antigüedad por una estudiante chilena. Jimena Aburto , estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Austral de Chile (UACh) campus isla teja ,Valdivia, tuvo la increíble fortuna de encontrar un fósil de amonite durante una protesta en la ciudad de Coyhaique, donde algunos inconformes lanzaron piedras contra un camión de la policía, entre las que se encontraba el fósil. Jimena cuenta a Metro cómo fue que halló un fósil en medio de rocas lanzadas contra las autoridades y qué fue lo que hizo con la pieza.

¿Por qué decidiste participar en las marchas de Chile?

–Tengo varios motivos…. una es la pensión que se les da a abuelos y personas con discapacidad que es de 100 mil pesos (125 dólares mensuales), es una vergüenza.

Mi madre sufre de artritis y artrosis, ella se encuentra con sus dolores ‘típicos’, pero imagínate la gente que usa pañales, está postrada y ¿recibe esa miseria? Solo se gasta su pensión en esa parte ¿y alimentación, la luz y agua? ¡No te alcanza Para nada!

La salud, que tiene que andar rogando para que le den una hora con el doctor, más aquí en Coyhaique que los doctores vienen de Santiago una vez al mes. Para atender a toda la gente , imagínate son como 20 pacientes en el día y el doctor viene por 1 día ¿Y el resto? Hasta el mes siguiente y así….

La AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)… termino de estudiar, debo dejar dinero en esas malditas AFP ¿para luego tener una pensión de 150 lucas? Es una basura.

El CAE (Crédito con Aval del Estado para estudios superiores), mis tías deben pagar hasta los 65 años. Por sacar ese maldito crédito para estudiar ¡¡¡ESTUDIAR!!!

Definitivamente Chile está de mal en peor y nuestro presidente sigue sacando leyes absurdas.

¿Cuéntanos cómo fue que encontraste un fósil en medio de las manifestaciones?

–Ese día que me encontré el fósil no andaba marchando, solo bajé al centro a dar una vuelta, no sabía que habían barricadas en plena plaza, yo estaba una cuadra más atrás de la plaza y vi que los manifestantes le tiraban piedras al guanaco (vehículo lanza agua de los carabineros), ahí fue cuando el guanaco cambió de posición y se digirió a Paseo Horn, que está cruzando la plaza. Ahí yo avanzo y me quedo justo donde había estado el guanaco anteriormente, y vi que estaba lleno de rocas, eran enormes, yo creo que por eso las miré.

Y ahí diviso este fósil, lo agarro y digo: no puede ser, imposible, ¿que hace aquí? ¿Y que haya sido arrojado al guanaco? ¡No lo creo!

¿Cómo supiste que era un fósil?

–Inmediatamente sospeché que era un fósil, debido a que tuve un ramo optativo de paleontología y vi estos tipos de fósiles y otros… Pero lo que mi mente decía era ¿cómo y qué hace aquí? Era ilógico la verdad y un poco chistoso encontrarlo en ese lugar.

¿Qué tipo de fósil era?

–Mi profesora del ramo me comentó que era un amonite, una especie de molusco que existió hace 130 millones de años, y que se extinguió hace 66 millones de años y que por ningún motivo podía ser utilizado como roca contra el guanaco.

¿Qué hiciste con el fósil?

–Al recibir el correo electrónico de mi profesora, me dijo que lo llevara al museo regional de Aysén, para sus cuidados. Ya que era imposible trasladarlo a Valdivia debido a que me lo podían incautar en el aeropuerto como tráfico de fósiles. Y ahora está en ese lugar y además todo el mes de diciembre estará exhibido en el museo regional de Aysén por si quieren ir a verlo.