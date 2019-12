Mon Laferte: “Me percibo más libre que nunca, sin prejuicios y divirtiéndome”

El pasado 14 de noviembre, durante los Latin Grammy, Mon Laferte se volvió el centro de atención al posar con el pecho descubierto en la alfombra roja. En su piel se podía leer: “En Chile torturan, violan y matan”. Ahora, para reforzar sus ideas sobre la situación política del continente, así como del uso del cuerpo femenino como herramienta política en una cultura machista y la importancia del mundo del entretenimiento en las causas sociales, Mon lanzó el tema Plata Tá Tá junto a Guaynaa.

Publimetro conversó con la intérprete chilena sobre cómo surgió este tema, la colaboración con el reguetonero y la participación de Yalitza Aparicio en el videoclip, que se filmó en Pachuca, Hidalgo.

¿Quién es Mon Laferte hoy y qué quiere decir con su música?

— Cuando era muy joven, a los 18 años, estuve en un programa de televisión en Chile y cantaba temas populares que me ponían a cantar ahí, no los escogía. Luego llegué a vivir a México e hice mi primer álbum en 2011, y la gente que me conocía de Chile decía que había cambiado mi estilo. Después del tercer álbum me volvió a pasar, decían “ya cambió”. Y así me ha pasado con todos los discos. Estoy acostumbrada a que la gente entra como en shock; yo creo que tiene que ver con mi apertura musical. Siempre me ha gustado todo tipo de música y no veo de dónde tengan que estar peleados. Por lo que ahora creo que me percibo más libre que nunca, sin prejuicios y divirtiéndome, que es lo más importante.

¿Cómo surgió el tema Plata Tá Tá?

— Fue por todo lo que está pasando en Chile. Yo estuve allá y cambié totalmente, desperté. Participé en muchas actividades, fui a varios sitios, vi depresión. Estar en Chile fue muy complicado, después de estar ahí, viajé a Las Vegas para participar en los Latin Grammy y era un gran contraste, me sentí muy extraña. Tenía que hacer algo, entonces creí que era el momento de hacer acciones e inspirar a la gente, por eso decidí hacer esta canción. Manú Jalil me propuso que lo hiciéramos en reguetón para llegar a la juventud que no tiene miedo, lo que me pareció súper revolucionario. Yo hice la canción, Jalil hizo la producción, pero sentía que faltaba algo y ahí llegó Guaynaa, a quien contacté por Instagram y me dijo que sí.

¿Y luego llegó Yalitza Aparicio?

— Coincidió que Guaynaa estaría en México, por lo que nos dimos un tiempo para hacer el videoclip; encontramos a los productores y la locación. Entonces pensé en tener una mujer que fuera muy potente y que admirara, por lo que pensé en Yalitza. Le pedí al equipo que la invitaran y aceptó. Es muy inteligente, consecuente, valiente, es una gran mujer a la cual admiro mucho.