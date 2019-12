Arcadia Earth mezcla el arte con el activismo ambiental

Con el surgimiento de desastres ecológicos constantes que ocurren cada año más y más, la evidencia que vincula estos eventos catastróficos con el cambio climático es cada vez más difícil de evitar. Pero aunque todos debemos asegurarnos de hacer nuestra parte para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro, participar en esta crisis en nuestra vida diaria puede ser algo que muchos de nosotros decidimos evitar.

En el nuevo museo con sede en Nueva York, Arcadia Earth, los huéspedes se verán inmersos en 15 salas llenas de grandes instalaciones multisensoriales que hablan de nuestro dilema actual a la vez que nos inspiran para que cambiar nuestras vidas cotidianas.

El museo fue fundado por el diseñador de moda y artista experiencial Valentino Vettori, y es el primero en contener arte que trata exclusivamente el tema del cambio climático. Para Vettori, trabajar en la industria de la moda le expuso a la cantidad de residuos inútiles y dañinos que producimos sin pestañear.

“Mi trabajo siempre ha sido la moda. Siempre ha sido crear instalaciones inmersivas para la industria de la moda”, dice Vettori. “Con esto, muchas de estas compañías de moda tienen muchos proyectos para colecciones de corto plazo. A veces me encontraba haciendo estas grandes instalaciones durante cinco o siete días y al final, había mucha basura o desperdicios que yo creaba. Hubo un momento en el que me di cuenta de que no estaba contento”.

Después de leer “Drawdown: El plan más completo jamás propuesto para revertir el calentamiento global” de Paul Hawken e incluso teniendo la oportunidad de trabajar con el ecologista, Vettori sabía que tenía que hacer cambios en su vida y canalizar su naturaleza artística hacia el bien.

“Me hice el juramento de que dejaría de hacer lo que estaba haciendo”, recuerda Vetorri. “Dejar de contaminar y crear instalaciones sin propósito y centrarme en la creación de nuevas instalaciones que aumenten la conciencia sobre la sostenibilidad y dejen atrás un planeta mejor. No ser polémico, sino que inspirarte con el arte”.

Cada una de las instalaciones dentro de las 15 salas del museo también contiene instrucciones útiles sobre cómo podemos ser más sostenibles. Una de las exposiciones del museo, que emparejó a Vettori con la artista Basia Goszczynska de Brooklyn, creó una cueva con 44 mil bolsas de plástico para representar la cantidad de bolsas de plástico que se usa cada minuto en el estado de Nueva York.

Esta exposición fue creada para honrar la reciente prohibición de las bolsas de plástico en Nueva York, que entrará en vigor a principios del próximo año.

Información sobre el museo:

• Ubicación: Arcadia Earth. 718 Broadway, NoHo.

• Abierto: Lun – Vie, 12 p.m. – 9 p.m. Sáb – Dom, 11 a.m. – 9 p.m.

• Para entradas e información:

https://www.arcadia.earth