Kevin Johansen saca provecho de las diferencias en la música

Kevin Johansen está de gira presentando su disco Algo ritmos, “un material grabado entre Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires”, cuenta el artista.

El músico confesó que no gusta salir de su zona de confort, porque le gusta experimentar a su propio ritmo.

“Me quedo muy en mi zona de confort, y lo festejo al final. Me quedo en mi zona de juego con los estilos, géneros y aprendizajes. En este disco puedo hacer un especie de corrido vals mexicano, como Cuentas claras que ataca géneros como del norte de Argentina, una balada a lo Sinatra o una urbana. A veces me encierro un poco en una zona de seguridad, pero sí pasa que algo nuevo te mueve el piso. Soy suficientemente grande para afrontar el aprendizaje”, comentó Kevin Johansen.

Nadie como Kevin –nacido en Alaska y radicado en Argentina– para conjugar sonoridad con sentido, humor con fina ironía, usar música popular latinoamericana (del tango y la milonga a la cumbia y la bossa nova) y hermanarla con rock, pop, folk y hasta algo de trap.

“Más que un artista de culto, pareciera un artista oculto. Hubo una época en que vivía en Nueva York, donde tuve la época de formación más importante y andaba a los tumbos, siempre mi vida ha sido un poco graciosa y divertida, porque tener este nombre gringo, pero al mismo tiempo latino, es una contradicción, que despista. Al final, hay que celebrar y respetar las diferencias”.

Kevin Johansen es un referente artístico contemporáneo por su mestizaje estilístico y lingüístico.

“Al tener una historia más compleja: bilingüe y bicultural que ahora es más común que antes, porque era como una confrontación entre mi generación. Siempre me sentí más que agradecido por estar en medio de estos dos mundos. Como decía Facundo Cabral: ‘Ni soy de aquí, ni soy de allá’”.