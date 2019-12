Los ‘Baby Yoda’ hechos en casa

Fans hacen su propio ‘merch’









La nueva serie del universo Star Wars, The Mandalorian, que emite la plataforma streaming Disney+, se ha convertido en todo un fenómeno viral, en parte por el entrañable personaje apodado ‘Baby Yoda’ –por su parecido al querido Jedi de la saga–. Como se esperaba, los fans de todo el mundo ansiaban tener merchandising oficial del tierno personaje. Sin embargo, han recibido una mala noticia: Disney anunció que no habría juguetes oficiales de ‘Baby Yoda’ para esta Navidad.

¿Cómo manejaron la frustración? Pues haciendo sus propios muñecos (de lana, hilo y otros materiales), los cuales han invadido las redes sociales, en especial Reddit. Ahí, los fans han compartido las fotos de sus creaciones, para envidia del resto.

Todos están molestos porque Disney no lanzó ‘merch’ de ‘Baby Yoda’. A mí me parece una buena decisión; la atención debe estar en la serie y no en un personaje, Bryce Dallas Howard, director de uno de los episodios de The Mandalorian.

¿Quién es ‘Baby Yoda’?

Hasta ahora, es un misterio. En primer lugar, el nombre oficial que se le da a ‘Baby Yoda’ en la serie es The Child. ¿Pero es realmente Yoda joven? Si seguimos el orden cronológico, no. The Mandalorian se desarrolla cinco años después de Return of the Jedi, película en la que murió Yoda.

Una de las teorías que figuran en Internet es que sería un clon de Yoda creado por Sheev Palpatine. Esto lo averiguaremos recién en los últimos tres capítulos de The Mandalorian (son ocho en total) y en una posible segunda temporada (aún no confirmada por Disney).