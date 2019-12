Y esto fue el 2019... Eventos y personas que hicieron el año

Un buen año para…

Greta Thunberg

La activista ambiental de 16 años inspiró a estudiantes de todo el mundo con sus protestas frente al parlamento sueco por una acción más fuerte contra el calentamiento global. Con los hashtags #FridaysforFuture y # SchoolStrike4Climate, su movimiento vio manifestaciones mundiales que reunieron a más de 1.6 millones de personas. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz, llegó a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York y fue nombrada Persona del Año por la revista Time.

Lionel Messi

El futbolista profesional argentino recibió su sexto Balón de Oro, un premio anual presentado por France Football, en diciembre, superando a su rival portugués Cristiano Ronaldo en el el número de trofeos. El jugador de 32 años también se convirtió en el mejor jugador masculino del año de la FIFA y se convirtió en el atleta mejor pagado del mundo de 2019 según Forbes, reemplazando al boxeador Floyd Mayweather (quien fue el primero del ranking de ganancias del año pasado).

Ariana Grande

En febrero, la cantante estadounidense lanzó un álbum llamado “Thank U, Next”, que rompió una serie de récords, incluido la mayor cantidad de reproducciones de una canción en un solo día para una artista femenina en Spotify. Con “7 Rings” en el número uno, “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored” en el número dos y “Thank U, Next” en el número tres, Grande se convirtió en la primer artista en monopolizar los tres primeros lugares en el Billboard Hot 100 list desde The Beatles en 1964. La joven de 26 años también se ha convertido en el músico más seguido de Instagram con más de 168 millones de fans en la app.

MAL AÑO PARA…

Mark Zuckerberg

2019 resultó ser un año difícil para el líder de Facebook. Su compañía acordó pagar más de $ 649k a la Oficina del Comisionado de Información por el escándalo de Cambridge Analytica que involucró la recolección y uso de datos personales de usuarios. El empresario estadounidense de Internet de 35 años tuvo que, una vez más, testificar ante el Congreso de EE. UU. y se enfrentó a duras críticas por sus planes de desarrollar un sistema de pago alternativo, Libra.

Theresa May

La ex primera ministra del Reino Unido no logró obtener el apoyo parlamentario para implementar el acuerdo que había hecho con la Unión Europea sobre cómo el Reino Unido abandonaría el bloque. Después de que su propuesta fuera rechazada abrumadoramente dos veces en el Parlamento, la Sra. May prometió a los legisladores conservadores que renunciaría si apoyaban su acuerdo Brexit. Eso tampoco funcionó, y el acuerdo fue rechazado por tercera vez. May de 63 años renunció el 24 de mayo y fue sucedida por Boris Johnson.

Donald Trump

Un consejo de investigación especial dirigido por Robert Mueller encontró que Trump y su campaña acogieron y alentaron la interferencia extranjera rusa en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la creencia de que sería políticamente ventajoso, pero no encontraron evidencia suficiente para presentar cargos de conspiración criminal. Además, la Cámara de Representantes lanzó una investigación de juicio político después de un informe de que habría abusado de su poder presionando al presidente de Ucrania para que emprendiera acciones que tendrían efecto de ayudar a su campaña de reelección de Trump en 2020.

Los que nos dejaron

Karl Lagerfeld

El director creativo de la casa de moda francesa Chanel desde 1983 falleció a los 85 años el 19 de febrero. Lagerfeld también ocupó el cargo de director creativo de Fendi, la casa de moda italiana de artículos de piel y cuero, y de su propia marca. El diseñador alemán era reconocido por su característica cabellera blanca, lentes de sol negros, guantes sin dedos y cuellos levantados, almidonados y desmontables.

Keith Flint

Fundador de la banda electrónica The Prodigy murió el 4 de marzo a los 49 años. Según el Instagram de su compañero de banda Liam Howlett, el cantante inglés se quitó la vida en su casa en Essex. Después de su muerte, sus fans usaron el hashtag ‘Firestarter4Number1’ en las redes sociales para tratar de llevar la canción “Firestarter” al número 1 en el ranking UK Singles Chart como una señal de respeto por Flint y crear conciencia sobre el suicidio masculino.

Gato gruñón

La famosa gata estadounidense de Internet conocida por su aspecto facial “gruñón”, causado de un problema de mordida y enanismo felino, falleció el 4 de abril después de 7 años de vida, por complicaciones después de contraer una infección. La gata fue el tema de un popular meme en el que imágenes cínicas se hacían de sus fotografías.

Peter Mayhew

El actor inglés-estadounidense, mejor conocido por interpretar al guerrero wookiee Chewbacca en la saga de películas de Star Wars, falleció el 30 de abril a la edad de 74 años. Interpretó al personaje desde el Episodio IV de 1977, Una nueva esperanza, hasta El despertar de la fuerza de 2015 antes de retirarse del rol.

Toni Morrison

Una de las autoras estadounidenses más influyentes murió el 6 de agosto, a los 88 años. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el Premio Nobel de literatura en 1993. En 1988, ganó el Premio Pulitzer por la novela llamada “Beloved”. El trabajo fue felicitado por Barack Obama, quien le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012.

José José

El cantante y músico mexicano murió a la edad de 71 años el 28 de septiembre después de perder una batalla contra el cáncer de páncreas. Considerado un ícono de la música popular latina y conocido como El Príncipe de la Canción, su actuación y estilo vocal han influenciado a muchos artistas de la región durante una carrera que duró más de cuatro décadas.

NOTICIAS DEL AÑO

1Furia en las calles

2019 fue un año marcado por protestas sociales. Las calles ‘ardieron’ en principalmente en América Latina, con manifestaciones y enfrentamientos en: Venezuela, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente; Haití, exigiendo la renuncia del mandatario Jovenel Moïse, Ecuador tras el aumento al precio del combustible; Bolivia, después de las elecciones en la que Evo Morales buscaba un cuarto mandato; y en Chile, ante la profunda desigualdad social.

También se registraron intensas protestas en Hong Kong, Francia, Líbano, Irán e Irak; así como tuvo importante presencia el movimiento feminista y la lucha contra el cambio climático.

2Explorando los rincones del espacio

La humanidad continuó explorando el Espacio y asombrándose con sus descubrimientos. La sonda china Chang’e 4, mostró a la humanidad el lado oscuro de la Luna, zona menos explorada del satélite.

Por otro lado, el 10 de abril se reveló la primera fotografía de un agujero negro, localizado en el centro de la galaxia M87, logrado por Event Horizon Telescope, una colaboración en la que participan cerca de 200 científicos.

3Muere el fundador del Estado Islámico

En marzo, el grupo terrorista Estado Islámico perdió el control del último territorio existente desde que en 2014 se autoproclamara su Califato. Fue en este 2019 cuando reapareció su fundador Abu Bakr al-Baghdadi, cuya muerte se especulaba.

El 26 de octubre, Abu Bakr Al-Baghdadi murió durante un operativo especial ejecutado por Estados Unidos. Hizo detonar un chaleco suicida mientras era perseguido por un túnel.

4El fin de varias eras

El 26 de abril se estrenó Avengers: Endgame, rompiendo varios récords y convirtiéndose en la película de mayor recaudación de la historia. Con 2 mil 798 millones de dólares en recaudaciones, superando a Avatar, Titanic y Star Wars: The Force Awakens.

Pero no fue el único final. También se despidieron las exitosas series Game of Thrones, de HBO, tras ocho temporadas, y The Big Bang Theory, que llegó a su fin después de 12 años de emisión.

5Fuego imbatible

El incendio en la Catedral de Notre-Dame en París, ocurrido el 15 de abril, enlutó al mundo, ya que provocó incalculables daños a la construcción que data de hace más de 600 años.

Un incendio similar acabó con gran parte del Castillo Shuri, en Japón, el 31 de octubre. La construcción, de casi 500 años, ha sido reconstruida en otras ocasiones; especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Los incendios forestales en el Amazonas y en otras partes del mundo, como Australia, también llamaron la atención de los defensores del Medio Ambiente.

6Juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán

El capo mexicano que escapó dos veces de prisión antes de su captura final en 2016 y su extradición a EE.UU., fue declarado culpable de varios cargos criminales (incluyendo asesinato, lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado) relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa. En el juicio del año, el 12 de febrero, el hombre de 62 años de edad fue sentenciado a cadena perpetua con más 30 años de prisión.