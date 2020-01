Enyi-K se muestra “Más adulto” en su nuevo álbum instrumental

La singular forma de hacer música que tiene el compositor y arreglista dominicano Enyi-K vuelve a halagar nuestros sentidos con su sexto álbum de estudio titulado “Más adulto”.

“Anocheciendo”, “Kenyerlin”, “El pájaro cansado”, “30 de mayo”, “No puede ser amor”, “Solo en la oscuridad”, son algunas de las diez canciones instrumentales originales a piano de esta producción realizada totalmente en Estados Unidos, país donde reside desde la década de los años 80.

Para un autor definir su obra siempre es un reto, sin embargo, Enyi-K se confiesa cuando nos dice que son “diez hermosas melodías para piano solo; sencillas, pegajosas y ricas en armonía tradicional con toques de música terapéutica simples de digerir”.

Agregó que “con estas melodías nuestro cuerpo y mente viajarán en la imaginación al escucharlas; son espirituales, ligeras y de puro sentimiento humano; cargadas de musicalidad, expresión y de inmensa delicadeza en su interpretación. No cabe dudas que solo ganaremos la sensación de relajamiento mental y pura creación de ambiente positivo al escuchar estas hermosas piezas a piano”.

Sin duda, esta afirmación se conecta con estas frases que reflejan su sentir “La música es la única medicina sin efectos secundarios” y “cuando estoy componiendo música me conecto con mi interior”.

Embajador de nuestra música

En sus propias palabras, el compositor, pedagogo e investigador musical destaca que con este disco -disponibles en las plataformas musicales de las redes sociales-, refleja su madurez e interés por la buena música del mundo. “He sido embajador de nuestra música en muchos países del mundo escribiendo música, orquestando y conduciendo en muchos géneros y estilos de la música; merengue, baladas internacionales, salsa, cumbia, boleros, bachata y clásico, etc.”.

Más apasionado por el piano

Declarado por la cadena Univisión “Orgullo nuestro”, nueva vez, este artista clásico despliega sus sentimientos de compositor e instrumentista para ofrecer el arte de la buena música en una intimidad total en la que se hace uno con su principal instrumento, el piano.

Si hacemos el ejercicio de buscar fotografías de Enyi-K nos daremos cuenta que en la mayoría está acompañado de su piano. En ese sentido, nos revela esta conclusión “que de todo lo aprendido en esta carrera musical, lo que más me llena es el piano y su literatura; para llegar a esta conclusión ser ya más adulto me ha dado la capacidad de elegir lo que quiero; por ser más adulto he compuesto este CD con música más adulta en calidad e interpretación”.

Sus melodiosas producciones

En 2011, Kennedy Ng nombre real del artista que nació en Santo Domingo, de madre dominicana y padre cantonés (chino), sacó al mercado la producción “Enyi-K Alda- capo”, con 10 piezas musicales diferentes, pero unidas por el jazz universal.

Una crónica que escribimos cuando el artista vino al país a presentar su disco “Evolución, Sinfonía No.1”, reseña que en 2013, Enyi-K compuso su primera sinfonía en un estilo único: la mezcla de lo clásico con lo popular, con base de merengue y estilo de música de todos los continentes, “Evolución, Sinfonía No.1”, la cual fue grabada en el año 2016.

Para materializar esta obra, el compositor dominicano tomó el merengue “Compadre Pedro Juan”, de Luis Alberti, que es un referente de todos los tiempos, y durante tres años trabajó en los arreglos musicales, empleando la técnica de variación utilizada en los siglos XVIII y XIX por la mayoría de los más grandes compositores de la época, especialmente Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Hayden.

“La composición tiene cuatro movimientos y se grabó en varios estudios de diferentes ciudades, entre ellas, Praga, Nueva York, Nueva Jersey y Santo Domingo”, explicó el artista en ese momento.

Más allá de sus aportes al jazz, Enyik está considerado como un músico que ha explorado diferentes estilos musicales.

Dimensiona la música clásica y popular

Al establecerse en Estados Unidos, Enyi-K continuó sus estudios musicales alcanzando el grado de pedagogía musical en Jersey City State College, BA en terapia musical. Posteriormente, hizo su maestría en New Jersey University.

Durante 13 años, fue terapista musical en Meadowview Psychiatric Hospital; dirigió la sinfónica de la Universidad del Estado de Nueva Jersey y condujo el coro de esa institución.

Fue director de festivales locales e internacionales, como el OTI, Metropolitano de la Canción, en el Manhattan Center, y director de los premios ACE en el Lincoln Center (2000).

En su vasta trayectoria ha acompañado a renombrados internacionales como Johnny Ventura Sophy, Gloria Mirabal, La Lupe, Tomás de San Julián, Tito Puente, Rocío Jurado, Roberto Ledesma, Iris Chacón, Piero, José José, Celia Cruz, Lucho Gatica, entre otros.