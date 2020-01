Yolanda Duke protagonizará un concierto inolvidable con sus amigos

Yolanda Duke es una artista que ha paseado nuestras raíces musicales fuera de República Dominicana. Para iniciar este año 2020, se propuso crear una propuesta musical que haga honor a la alegría de compartir con la gente querida: los amigos.

Esta idea que rondaba en su cabeza, fue bien acogida por el compositor William Liriano, y juntos le dieron forma a este concierto denominado “La Duke and Friends”, que se llevará a cabo hoy viernes 10 de enero, en Hard Rock Live, a partir de las 9 de la noche.

La Duke reveló que este concierto estaba previsto para realizarse en diciembre, pero analizaron que en ese mes la agenda de los artistas está muy complicada. “Entonces decidimos dejarlo para este mes e inmediatamente me fui poniendo en contacto con cada uno de mis invitados y aunque tenía mis dudas, porque sé que algunos quizás no iban a poder, me llevé la sorpresa de que todos los que llamé me dijeron ‘anótame’”.

“Esta idea de William Liriano me da una gran oportunidad de reunirme con mis amigos y que la juventud pueda ver nuestro trabajo. Este es el primero de muchos conciertos que pretendemos hacer este año. De alguna manera, este show es un homenaje al maestro Tito Puente con quien viajé por el mundo entero”, afirmó la artista en la primera rueda de prensa de este año.

Aseveró que está muy agradecida porque en este concierto estará acompañada de José Alberto “El Canario” y Belkys Concepción, quienes estuvieron en la rueda de prensa. También, cantarán Johnny Ventura, Fernando Villalona, y sus artistas invitados Marcos Leus y Pablo García.

Luego de mencionar los nombres de estos artistas que gozan de su cariño, respeto y admiración agregó que está muy emocionada de cantar en su país natal con estos buenos amigos. Junto a ellos y con la dirección musical del maestro Isidro Infante hará un recorrido por su trayectoria a ritmo de merengue, salsa y jazz.

Cinco bloques con su esencia musical

El productor de este concierto, William Liriano, indicó que “la idea es hacer un repaso por la historia musical de Yolanda Duke. Son cinco bloques de música, donde van a tener la oportunidad de verla interactuando con el merengue, la salsa, el bolero, jazz, tropi-jazz. El show será alrededor de ella, pero hay un momento en el que se luce cada invitado”.

La Duke, quien no se había una presentado en el país desde el 2008, reveló que en la lista de temas que interpretará está la emblemática canción “Maldito piano”. Y expresó su sentir de abrir otra función para incluir los que faltaron.

Belkis Concepción y José Alberto “El Canario” honrados de estar en este concierto

“En tantos años que nos conocemos y de hermandad, y nunca he compartido con La Duke en tarima, es decir, que esto va a ser la primera vez. Imagínense la emoción que yo tengo de dar lo mejor de mí”, testificó Belkis Concepción al referirse a este junte con La Duka.

La pianista quien pronto estrenará el tema “Me importa un carajo”, dijo “lo lindo es que todos nos hemos llevado muy bien y yo entiendo que esto es para darle lo mejor a todos ustedes, el público”.

José Alberto “El Canario” quien está celebrando 45 años en el escenario, expresó que está feliz de ser uno de los invitados de La Duke e indicó que este concierto será memorable porque su amiga tiene un gran dominio escénico y vocal.

Contrario a Belkis Concepción, no es la primera vez que “El Canario” y La Duke cantarán juntos, pues han compartido en escenarios internacionales, entre ellos en el teatro Olimpia de París. También, con ella grabó el tema “La peleona”.

Muy sonriente el salsero que en 2018, ganó un Grammy Latino en el renglón “Mejor álbum tropical contemporáneo” por su disco “A mí qué”, tributo a los clásicos cubanos en el que participa “El Septeto Santiaguero”, aseguró que está “encantadísimo de que iniciemos así en nuestro país, en nuestra tierra.

¿Quién mejor que tú, que te lo mereces? son muchos años de carrera y has tenido una luz propia y muchas bendiciones. Será un espectáculo lleno de energía”.

Seguirá apostando a la salsa

Yolanda Duke, quien actualmente se escucha en la radio con el sencillo “Yo la mala”, autoría de Juan Lanfranco y William Liriano con arreglos musicales de Isidro Infante, expresó que seguirá cantando salsa, pero que no se limitará de grabar otros géneros.

“A nivel musical continuaré haciendo salsa, porque el género ha logrado un buen ‘boom’, está llegando a otros lugares fuera del país y entiendo que debemos seguir trabajando para que el género siga creciendo. Pero claro que también grabaré mis baladas y boleros”, destacó Duke.

Asimismo, pidió apoyo para la nueva generación de artistas que están haciendo salsa desde República Dominicana.

¿Dónde comprar las boletas?

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets. La entrada general es RD$2,165.00