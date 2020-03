Las industrias que han sido dañadas por el Covid-19

Las consecuencias de la propagación del coronavirus Covid-19 recién están apareciendo por todo el mundo. El coronavirus ha afectado transversalmente todos los sectores de la sociedad: el entretenimiento, los deportes, y la economía mundial penden de un hilo.

Entre las primeras empresas afectadas por el aislamiento están las aerolíneas, especialmente regionales o locales. Ejemplo de ello son las aerolíneas Flybe, en Reino Unido, y Finnar, en Finlandia. Ésta última anunció el pasado 4 de marzo su plan para despedir temporalmente y por turnos a la totalidad de su plantilla, compuesta por más de 6 mil trabajadores, con el objetivo de mitigar el impacto financiero. Dos días después, Flybe informó de su quiebra, lo que pone en peligro cerca de dos mil empleos.

Otras aerolíneas alrededor del mundo, entre ellas United y Lufthansa, han anunciado cancelaciones de sus vuelos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indicó este 5 de marzo en Ginebra que por esta crisis se espera una reducción de ingresos de entre 63 mil millones y 113 mil millones de dólares. Aunque el cálculo inicial de las pérdidas era de 29 mil millones de dólares al 20 de febrero, tuvo que rehacerse debido a la cantidad de países que se han sumado a la contingencia.

En el peor escenario, la IATA considera que la demanda de vuelos podría caer entre un 23 y un 24% no sólo en China, sino también en otros países de Asia Oriental y en la mayoría de los mercados de Europa Occidental y de Oriente Medio, mientras que en EU la bajada de la demanda rondaría el 10%.

La economía mundial también tambalea

Para el Fondo Monetario Internacional, la expansión del coronavirus y las dudas sobre el impacto que tiene en la economía mundial es un “problema mundial”; hecho por el que rebajaron sus previsiones de crecimiento por debajo del 2.9% del año pasado.

Por otro lado, para la OPEP, se espera la reducción de la ya limitada producción petrolera como respuesta.

Sin escuela

Italia, Corea del Sur y China son algunos de los 13 países que han decidido cancelar las clases, lo que ha dejado en sus casas a cerca de 290.5 millones de estudiantes en todo el mundo, debido a la propagación del coronavirus Covid-19. De acuerdo con datos de la UNESCO, esta es una situación sin precedentes en el mundo.

P&R

¿Cuáles son los principales efectos económicos que la crisis del coronavirus nos ha dejado hasta ahora?

– Las economías modernas funcionan con confianza y el Coronavirus está rompiendo esa confianza. Las tiendas se están quedando sin papel higiénico en todo el mundo. El papel higiénico no está conectado directamente al virus. Sostener un rollo frente a tu boca no hará nada para protegerte. Sin embargo, las personas están perdiendo la confianza de que podrán salir y comprar cuando lo deseen, por lo que su primer instinto es acumular elementos como papel higiénico. Cuando la confianza y la seguridad erosionan las economías se contraen.

Italia espera graves consecuencias en el turismo. ¿Podría suceder algo similar en otras partes del mundo?

– El turismo también se basa en la confianza. Los lugares, como Italia, que se percibían como seguros e interesantes recibían una gran cantidad de turistas. Lugares peligrosos como el Congo, no. El coronavirus está haciendo que los lugares previamente seguros se sientan muy peligrosos. Si los turistas no pueden confiar en la seguridad de un país, no irán. Cualquier lugar que experimente un gran brote de coronavirus perderá la confianza de los turistas y experimentará una rápida reducción de visitantes.

La industria del entretenimiento también se ha visto afectada, como el retraso en los estrenos de películas. ¿Ha sido esto necesario? ¿Es para evitar mayores daños?

– Menos personas quieren ir a lugares públicos, especialmente lugares concurridos como cines donde los clientes se sientan juntos. Dado que muchas películas ganan gran parte de su dinero en las primeras semanas de su lanzamiento, retrasar las nuevas películas hasta que la gente quiera volver a los cines es lo único que los estudios pueden hacer actualmente.

La atención se centra en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué tan grave será el daño económico en caso de cancelación o aplazamiento?

– De todas las cosas que se cancelan y posponen, creo que el daño económico de los Juegos Olímpicos de Tokio será el menos importante. Si bien el turismo en Japón podría ser diezmado, la mayoría de las personas ven los Juegos Olímpicos por televisión. Los atletas pueden competir en Japón incluso si no hay personas en las gradas. Si muchas personas se ponen en cuarentena, la audiencia televisiva para los Juegos Olímpicos podría ser incluso mayor de lo previsto.

¿Tiene una estimación de qué industrias serían las más afectadas por el coronavirus?

– Las empresas producen artículos esenciales y no esenciales. La comida y la ropa son ejemplos de necesidades esenciales. Ejemplos no esenciales son los viajes al extranjero. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia visión de lo que es y no es esencial. Las industrias que la mayoría de las personas consideran no esenciales, como el turismo, se verán gravemente afectadas, mientras que las industrias que producen artículos esenciales sobrevivirán relativamente indemnes.