A prueba del futuro: review del Samsung Galaxy S20 Ultra

Vengo usando el nuevo Galaxy S20 Ultra de Samsung desde el día que se lanzó y podemos adelantar algo de la conclusión de este review: es el mejor teléfono con Android que existe a la fecha.

Diseño

Lo primero que llama la atención del equipo es su parte trasera, que en la esquina superior izquierda tiene un módulo gigantesco con las cámaras. No, no es angosto tampoco. Es algo que si no te gusta para nada, mejor aléjate y ya. Es notorio, está ahí y no se va a ir. A mí no me molesta, o quizás aprendí a quererlo y hasta encuentro que le da carácter, pero es cosa de gustos.

Sobre lo anterior, los de Display Mate decretaron que este era el mejor panel OLED que existía en un móvil, y no tengo cómo negarlo. La reproducción de color se acerca muchísimo a la perfección. La “o” para alojar la cámara frontal en la parte alta es más pequeña que en el Note10 y siento que la experiencia es aún más inmersiva.

Rendimiento

El lector de huellas pareciera ser el mismo que en el Galaxy Note10+, pero con algunas mejoras a nivel de software que lo hacen sentir más preciso y rápido.

Con el último y más capaz procesador del mundo Android a bordo y 12 GB de RAM en la versión que estamos probando nosotros, todo corre perfecto, como nunca lo había hecho un móvil Samsung. No me entiendan mal, la gran mayoría tiene un altísimo rendimiento, pero la última versión de One UI, junto con el hardware, más la pantalla a 120Hz hacen que la experiencia se asemeje a lo que muchos envidiaban de la competencia, en materia de rapidez y fluidez al menos.

La cámara, o las cámaras

Evidentemente el foco de este año estuvo en las cámaras y en particular en el “Space Zoom” (podrían haberle puesto Galaxy Zoom, ¿no?) de hasta 100X.

La marca se tomó enserio eso de que Huawei los últimos años los había superado en este aspecto y ahora vuelven a ser el Samsung que todos conocemos: el que tira toda la carne a la parrilla y no se guarda nada.

Ahora, también podemos sacar fotos con resolución de 108 megapixeles.

El teléfono también es capaz de grabar en 8K a 24 cps y los resultados prometen ser impresionantes, ya que puedes extraer fotos de 32 megapixeles de estos y usarlos como fotos.

¿Para quién es?

Es un teléfono caro, de eso no existen dudas. Es para un público que le importa mucho su móvil, entusiastas y especialistas, que están dispuesto a desembolsar los USD $1.399 que cuesta.