Ricky Martin: “Nunca he sido purista, mi música es inclusión”

Amor, unión y aceptación son los temas que encontramos en el más reciente sencillo de Ricky Martin, Tiburones. Publimetro conversó con el cantante, quien reveló que el flamenco formará parte de su nueva producción.

Con Tiburones regresaste al romanticismo…

—Yo soy un romántico empedernido. Inclusive mucha gente me dijo “Ricky es un riesgo que saques una balada ahora que todo el mundo está lanzando música movida”. Pero yo puedo con todas las influencias y con todos los géneros, nunca he sido purista, mi música es inclusión. Estamos viviendo un fenómeno latino a nivel mundial que es algo que me llena de orgullo, pero me gustan los riesgos.

En lo que respecta a música nueva, ¿qué viene para ti?

—Mi disco sale en dos meses y he tenido el honor de trabajar con Diego el Cigala. Mucha gente me ha dicho “Oye tío, te has tirado pa’ el flamenco”. Él ha dejado su alma y estoy sumamente orgulloso por esta grabación.

¿Te has enfrentado a la depresión?

—Sí, a veces estamos seducidos por esta euforia que nos da la música. Cantamos ante miles de personas y el público te eleva, después llega ese silencio de la habitación; es importante tener un colchón donde aterrizar para que no duela el bajón y que no te lleve a buscar la energía de manera artificial.

¿Cuál crees que sea la principal urgencia de la sociedad mundial?

—Tengo 20 años trabajando en contra de la trata de personas en todo el mundo, una de mis banderas es la de la comunidad LGBT+. Donde yo me pare voy a exigir los derechos de mi comunidad. Todos los problemas sociales están interconectados de una manera u otra, si trabajamos en contra de la trata humana, de inmediato trabajamos con la salud. Trabajo con los derechos de la comunidad LGBT+ y encontramos casos de niños y niñas que no son aceptados por sus padres al compartir su identidad sexual, que son expulsados de sus casas y terminan viviendo en las calles, expuestos a ser obligados a prostituirse. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos mutuamente. Todos los que tienen redes sociales deben hacer activismo, hablar y conseguir soluciones.

Cronología

• 1984. Debuta en Menudo a los 12 años.

• 1991. Lanza su primer álbum que incluye Fuego contra fuego y El amor de mi vida.

• 1995. Llega María del álbum a Medio vivir.

• 1996. Participa en Los miserables en Broadway.

• 1998. Se presenta en la clausura del Mundial de Francia.

• 2002. Crea una fundación para erradicar la trata humana.

• 2008. Se convierte en padre por primera vez.

• 2010. A sus 39 años, revela que es homosexual.

• 2013. Participa como coach en La voz… México.

• 2016. Se compro-mete con Jwan Yosef. Dos años después se casaron.