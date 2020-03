¿Por qué puede enfermarte tu aire acondicionado?

Es inevitable, una necesidad usarlo en verano y en lugares de temperaturas cálidas. No podríamos vivir literalmente sin él. De hecho, para 2017, solo en Estados Unidos, se invirtieron 30 mil millones de dólares en mantener aparatos como estos. Sin embargo, menos de la mitad de la población, según el portal Stats and Statistics, los limpiaba adecuadamente. Esto, claro, es peor en los autos, donde se alojan, en promedio 700 tipos de bacterias y, por supuesto, enfermedades que pueden producirse por no estar al tanto del mantenimiento de estos aparatos. Por esta razón, Laura Restrepo, bióloga y directora de Directora del Departamento de Investigación y Desarrollo de Airlife, da algunos datos sobre lo que pueden llegar a tener estos aparatos y cómo afectan la salud.

¿Cómo funciona un aparato de aire acondicionado?

“El sistema de ventilación no crea aire. El aparato de aire acondicionado funciona de dos formas: toma el aire del exterior a través de la ventilación externa o recircula el aire ya contenido dentro del vehículo. Adicional a esto, si se tiene aire acondicionado hay un gas que enfría en aire que pasa a través del sistema”.

¿Enferma el aire acondicionado?

“En principio no te enferma el aire acondicionado: el tema es que, a través del sistema de ventilación y aire acondicionado se transporta aire y dentro de él estarían los agentes que potencialmente hacen daño. La afinación de estos dependerá de los hábitos de limpieza de las personas en su vehículo y la frecuencia de estos hábitos”.

¿Qué es lo que te enferma realmente del aire acondicionado?

“Lo que te enferma realmente son los microorganismos que a través del sistema de ventilación se transportan dentro del vehículo y por tanto entran en contacto contigo. Así que enfermamos porque muchos de estos microorganismos generan enfermedades respiratorias, como cuando hay épocas virales o cuando hay acumulación de hongos que generan dispersión de esporas y pueden enfermar y generar malestar con mayor severidad en personas asmáticas, riníticas o alérgicas”, explica Restrepo.

¿Qué hace que un aparato de aire acondicionado se contamine?

“Acumulamos contaminación por el mismo uso del vehículo. La comparación más sencilla es precisamente:

¿Que carro crees que estará más sucio? ¿un taxi o el de tu casa?

Obvio, el taxi acumula mucha más contaminación, cientos de resinas suben y dejan restos de lo que traen con ellos y se va quedando en el aire interior del vehículo, que es finalmente lo que respiras. Somos conscientes de que respiramos aire pero no de la importancia de su calidad…. quizás debido a que es invisible. Sin embargo, esto no significa que no requiera purificación, sobre todo cuando está contenido en un espacio cerrado. Por eso, virus, hongos y bacterias se acumulan precisamente en dichos de ventilación donde tienen condiciones para crecer y establecerse y no se limpian de manera física”, explica.

¿Qué microorganismos podemos encontrar en el aire acondicionado?

“Esto dependerá de las fuentes de contaminación, temperatura, humedad e incluso de la región dónde es usado el vehículo. Ahora, algunas bacterias reportadas en análisis de sistemas de ventilación son la Legionella Pneumophilla, que causa infecciones pulmonares o la “enfermedad del legionario” , la Streptococcus Pneumonia, que causa Neumococo Bacillus spp, que puede causar varios tipos de condiciones respiratorias como la neumonía.

Ya en el caso de los hongos, podemos encontrar Penicillium Áspergillus, entre otros”.

¿Cómo sabemos si nuestro aparato de aire acondicionado tiene bacterias?

“Es importante recordar que un dicho de ventilación no tiene un único tipo de microorganismo, es una comunidad y lo importante es evitar la acumulación, pues está condición es la que es peligrosa. Diariamente convivimos con microorganismos, se convierten en un inconveniente en el momento que que sus concentraciones son altas.

Lo principal para evitar la acumulación de microorganismos es hacernos conscientes de cuidar nuestra calidad de aire: así como tenemos hábitos de limpieza en casa deberíamos tenerlos también en el interior de nuestro vehículo…. sobre todo teniendo en cuenta que los carros funcionan con sistemas de ventilación cerrados”.

¿Cómo limpiar tu aparato para no acumular bacterias?

“Cuando creas un hábito de limpieza más allá del aspirado, evitas la acumulación de virus y bacterias mejorando las condiciones para ti y tus acompañantes. También puedes tener sistemas de desinfección que limpian hasta en un 99,9% de los contaminantes orgánicos previniendo así enfermedades respiratorias, alergias y malos olores dentro del vehículo. Esto tiene que ser trimestral”.