Covid-19: si todo indica que me contagié ¿qué hago?

Nueve días se cumplen desde que se confirmó el primer positivo por coronavirus y, a pesar de que ya se pasa de la veintena de casos, el país continúa en “fase 2”, pre vención del contagio. Pero eso debería cambiar.

A medida que bajen las temperaturas, el poder de contagio del Covid-19 comenzará a hacer de las suyas. Y cuando la cifra de afectados se dispare, cada vez será más difícil para el sistema de vigilancia contener un posible brote. Por eso, ¿qué hago si siento que me enfermé del virus, para no transmitirlo a los demás?

Antes de caer en la paranoia…



Tos y fiebre son los síntomas clave, aunque también la característica de toda enfermedad respiratoria. Para ser un real sospechoso, debes tener algún antecedente o sospecha concreta de contacto directo o haber cohabitado en algún ambiente cerrado con un caso positivo de Covid-19. Ahí es hora de tomar medidas.

Llama antes de ir al hospital

El doctor Christian Palavecino dice que lo primero es “llamar al Ministerio de Salud y, explicar por qué sospechas que tendrías el coronavirus, y pedir que vayan a buscarte. Es lo mejor para que te trasladen en condiciones adecuadas al centro asistencial”, dice.

No expongas a los demás

Si no hay traslado, lo recomendable es ir al cesfam u hospital más cercano. “Sería un despropósito irse en Metro en hora punta, expondrías a muchas personas. Lo mejor es ir caminando y con una mascarilla. Importante: sólo se recomienda para enfermos, para sanos no sirve. Si el recinto está alejado, ojalá ir en vehículo particular. La partícula del virus es obviamente muy pequeña, por lo que igual se escaparía de la mascarilla dentro del auto. La persona que te acompaña podría contagiarse, sería mejor ir solo”, dice Palavecino.

Hola, parece que me contagié…

Según el especialista, sirve ir al consultorio porque desde allí se puede gestionar fácilmente el traslado a otro recinto. Eso sí, afirma que “hay que ir al mesón de inmediato, no esperar y exponer a más pacientes. Decir: ‘tengo síntomas y además tuve contacto con un contagiado’. Ahí se activará el protocolo y los trabajadores de la salud tomarán los recaudos hasta que termines en el hospital de referencia”. Para quienes cuentan con sistema de salud privado, el protocolo Minsal incluye a las clínicas, por lo que el proceso debería ser el mismo.

Hora del test

Una vez en el recinto, se procederá a separar al sospechoso y practicarle el examen para confirmar el positivo, que tarda unas 4 horas en dar resultados. “El test para confirmar el contagio sólo se aplica para quienes presentan síntomas y tienen un precedente de contacto con un positivo, no se debe exigir un examen para quienes sólo han tenido contacto, porque implica un derroche de los suministros públicos”, aclara Palavecino.

Para la casa

Según estudios preliminares, menos del 4% de quienes se infectan con el Covid-19 terminan con cuadros críticos que requieren internación. A la gran mayoría se le enviará a su casa a sobrellevar la enfermedad. “Esto es un virus respiratorio, tiene el mismo tratamiento que una influenza: reposo y paliar los síntomas hasta que el cuerpo venza al virus”, explica el experto.

Aislamiento

Si el examen resulta positivo, se procede al aislamiento. El académico de la U. Central dice que “dependiendo del nivel del hospital, dispondrán de salas herméticas y con aire filtrado, o, en otros más básicos, te pondrían en salas o sectores aislados. Ambas opciones son seguras, porque lo importante es que los trabajadores de la salud estén resguardados del contagio”.

Adiós coronavirus

El experto dice que luego de 7 días en que se declara la enfermedad, la persona debería dejar de liberar partículas virales. Durante ese período se debería tener especial cuidado con los niños, ya que si bien son el grupo más resistente al virus, actúan como “buenos” diseminadores de la enfermedad.

Cuidados con la familia”

No contagiar a los familiares es muy difícil, pero no imposible”, afirma Palavecino. Lo más importantes es el lavado de manos frecuente, ya que a través del contacto con objetos, como manillas y sillones, es donde más se contagia el virus. Para no contaminar superficies al estornudar, lo mejor es usar un pañuelo desechable. La otra recomendación es limpiar con frecuencia las superficies donde circula la persona contagiada.

Bonus

Hay dos medidas que deberían cumplir todas las personas, con o sin Covid-19. La primera es que ante síntomas de fiebre y tos, hay que quedarse en la casa. Es una irresponsabilidad contagiar a más personas. Lo otro es “vacunarse contra la influenza, porque si se adquieren ambos virus juntos, el cuadro clínico se vuelve mucho más grave”.