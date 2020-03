Unión Europea; un socio comprometido con la educación en República Dominicana

El desarrollo de un país va en consonancia con el nivel de educación del mismo, es por eso, que para combatir la pobreza debe existir un compromiso al sector educativo, ya que la educación es fundamental para el bienestar integral y sostenible de los seres humanos y de la sociedad.

La formación en los individuos de una nación es el medio para la generación de capacidades y competencias, es a la vez, el mejor instrumento de acceso al mundo laboral, la promoción social, el ejercicio de los derechos y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Estos son algunos de los motivos, por el cual la Unión Europea y la República Dominicana unieron esfuerzos para priorizar este sector teniendo como objetivo reducir la pobreza mediante la provisión de servicios de educación de calidad para todos, sobrepasando desde sus inicios a la fecha los 150 millones de euros en asistencia financiera.

Primeros pasos de la Unión Europea en educación

Desde el año 1990 la Unión Europea ha caminado de la mano junto al sector educación de República Dominicana, marcando esta etapa, la aprobación del primer ciclo de proyectos (7mo FED PIN), el cual se ejecutó hasta el 1995, desde ese entonces se le da inicio a una serie de acontecimientos importantes en el ámbito de la educación en país.

A partir del año 2010 surge el movimiento ciudadano denominado “Coalición para la Educación Digna’’. Entre las reivindicaciones de este movimiento estaba el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-1997, sobre todo, en lo referente a la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Luego de multitudinarias movilizaciones y una fuerte presión

social, finalmente en diciembre del año 2012, 15 años después de la promulgación de esa ley, se le dio cumplimiento a este mandato legal.

Algunos avances a raíz del aumento del 4% para la educación:

· La ampliación del proyecto de Jornada Escolar Extendida, que aumenta el horario escolar de 4 a 8 horas al día.

· El Plan Nacional de Edificaciones Escolares que tiene como meta duplicar el número de aulas existentes.

· El Plan de Protección y Atención Integral de la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo”.

· El Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”.

· El surgimiento del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), entre otras iniciativas.

Hay que reconocer que en los últimos años el sistema educativo ha experimentado cambios trascendentales. La asignación del 4% del PIB ha permitido impulsar políticas y programas educativos dirigidos a garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a disfrutar de una educación inclusiva y de calidad.

Educación inicial y primaria como prioridad

En todos estos años de cooperación de la Unión Europea cada uno de los ciclos de proyectos FED ha destinado recursos al desarrollo y avance de la educación dominicana y en especial a apoyar la educación inicial y primaria.

Según los datos ofrecidos en un informe realizado por el gobierno en el año 2000 reportaba que el promedio de la escolaridad en la República Dominicana era de menos de 5 años, lo que significa que un gran número de niños dominicanos no poseía un grado de enseñanza primaria. El Banco Mundial reportaba además que el 24% de la población rural no tenía educación real y el 82 % no había terminado la educación primaria.

Con el objetivo de apoyar los esfuerzos del proceso de renovación y revalorización de la educación primaria a través del mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de las escuelas, así́ como de las condiciones de vida de los maestros y alumnos se implementó en el Programa Integrado de Desarrollo de la Educación Primaria (PRIDEP) como parte del 7mo FED.

Temas que recibieron el impuso de la cooperación europea: acceso escolar, revisión y actualización curricular, atención a la primera infancia, jornada extendida, formación docente, construcción de escuelas, materiales y equipos, fortalecimiento institucional.

Como es de esperar, todo este trabajo ha empezado a rendir sus frutos y los avances alcanzados en la educación primaria se confirman en datos como los que publica el Sistema de Tendencias Educativas de América Latina (SITEAL).

En los últimos años la República Dominicana ha experimentado cambios importantes en el sector educación, traduciéndose esto en un compromiso mayor del gobierno, un marco regulatorio más fuerte e importantes acuerdos tanto nacionales como internacionales.

Este país ha encontrado en la Unión Europea un socio comprometido y solidario. Sus aportes son reconocidos por amplios sectores de la sociedad, desde niños que saben que la escuela en la que estudian fue construida por la Unión Europea, funcionarios que valoran los cambios en la cotidianidad de sus labores, personas y ONGs, y por supuesto, el Gobierno dominicano.