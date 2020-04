Canciones para alegrarnos la vida mientras estamos en casa

En enero de 2018, escribí un reportaje que titulé “Canciones inspiradoras que nos alegran la vida”, y que hoy me permito recuperarlo tomando en cuenta el momento actual de cuarentena que estamos viviendo para evitar la propagación del coronavirus en nuestra amada República Dominicana.

Esa vez, destacaba que cada inicio de año es una oportunidad que Dios nos regala para renovarnos e impulsar con más ahínco las metas que deseamos cumplir. Aunque en el camino vivimos altas y bajas, nuestra actitud positiva y solidaria nos permitirá ser valientes y salir adelante.

Precisamente, en ese deseo de encontrar la paz física y espiritual, la música tiene un rol muy importante porque su efecto positivo nos relaja, favorece la concentración, nos ayuda a aumentar el rendimiento diario, y sobre todo nos permite afrontar la vida con una sonrisa.

Sin duda, este es un antídoto que nos alivia el corazón en este tiempo de coronavirus. Por eso, vemos que los habitantes de Italia y España salen a sus balcones para cantar el himno de sus naciones u otras canciones que les llegan al alma.

Además, se han creado momentos enternecedores, y pongo como ejemplo, a un pequeño que los vecinos le celebraron el cumpleaños cantándoles desde sus balcones. Como muestra de reciprocidad, él les aplaudía con su tierna sonrisa infantil.

Les propongo que iniciemos esta semana de forma positiva con esta recopilación de canciones que alegran nuestros oídos, el corazón y el alma. Estamos seguros que al escucharlas se identificará con más de una porque sus letras, además de reflexivas son alentadoras e inspiradoras. ¡Escuchémoslas!

“Oye”, Rasputín y Chayanne

El pianista y compositor cubano René Touzet, autor de más de quinientas canciones y boleros inmortales, nos regaló una canción que nos invita a vivir en

total optimismo. Su estribillo lo dice todo: “Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida”.

En nuestro país, el trompetista July Mateo (Rasputín/fallecido) la convirtió en merengue en la década de los 80. Más reciente, Chayanne la integró con nuevos sonidos a su álbum “En todo estaré” (2014). Este tema, también es cantado por coros en época de Navidad.

“Color esperanza” y “Abriendo caminos”, Diego Torres

“Abriendo caminos”, tema que pertenece a su álbum “Andando” (2006), la cual interpreta a dúo con nuestro Juan Luis Guerra tiene un mensaje súper positivo. Para muestra es que una de sus estrofas dice “Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre”.

En 2001, la canción “Color esperanza” del artista argentino Diego Torres recorrió el planeta como un himno que llenó los pulmones de aires de esperanza. El integró esta composición de Cachorro López y de Coti Sorokin (letra y música) en su álbum “Un mundo diferente”.

Un dato actualizado e interesante de esta canción, es que el fotógrafo dominicano Jochy Fersobe unió en emotivo vídeo a figuras Amelia Vega y su esposo Al Horford, Zoe Saldaña, Joseguillermo Cortines, Sergio Carlo, Karina Larrauri, quienes la interpretando reiterando el mensaje “Yo me quedo en casa”.

La filmación que produjo y dirigió su esposa Jennifer Fersobe fue compartido por las personalidades que participaron, incluyendo el propio Diego Torres. Por los resultados positivos que logró, el artista del lente creó la página “GoFundMe”, que tiene como finalidad recaudar fondos con el nombre #YoMeQuedoEnCasaRD.

La campaña vía redes sociales protagonizada por artistas y celebridades dominicanas, además tiene como misión que la población sea obediente y atienda el llamado de las autoridades para cortar la cadena de expansión del Covid-19.

Fersobe insiste que con esta experiencia “tal vez no seamos mejores personas, pero sí a valorar lo que realmente tiene importancia en la vida”.

“Vivir la vida”, Khaled y Marc Anthony

Buscando el origen de este tema que Marc Anthony convirtió en uno de sus grandes himnos, encontramos que es una versión de la original “C’Est La Vie”, que interpreta su autor Khaled Hadj Ibrahim, mejor conocido como Ched Khaled (Khaled).

Con un ritmo fusionado, entre árabe y africano, la versión pop de este cantautor franco-argelino -, fue una renovación a su carrera; lo propio pasó con Marc Anthony cuando en 2013, los productores de su álbum “3.0” decidieron hacer una adaptación del tema a salsa, para incluirlo en el primer sencillo con una versión pop en el corte 10, muy parecida a la canción original.

Por supuesto, busqué la versión de Khaled –que fue un éxito en Francia y Medio Oriente-, y puedo destacar que sí tienen grandes similitudes con la que interpreta el artista de origen puertorriqueño. Lo cierto que es que ambas versiones nos invitan a vivir la vida “la, la, la”…

“Puedes llegar”, Gloria Estefan (Voces Unidas)

Originalmente fue compuesta e interpretada en inglés por la cantante Gloria Estefan en 1996, formando parte del álbum “Destiny”. Esta canción fue el tema oficial de las Olimpiadas de Atlanta de 1996.

Más adelante, se hizo una versión en español que no se trata de una traducción literal aunque es bastante fidedigna. Esta versión que es un indiscutible himno a la perseverancia además de Gloria Estefan tiene como intérpretes a los artistas Roberto Carlos, Jon Secada, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Alejandro Fernández, Ricky Martín y Patricia Sosa.

Aunque fue escrita para motivar a los deportistas olímpicos, con sus voces estos artistas se encargan de recordarnos una y otra vez que podemos llegar muy lejos. “Hay días que pasan a la historia son días difíciles de olvidar, sé muy bien

que puedo triunfar seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar”.

– “Hoy puede ser un gran día”, Joan Manuel Serrat

Esta canción de Joan Manuel Serrat pertenece al álbum “En tránsito” de 1981. Sus letras nos susurran al oído “que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín”.

“La vida es un carnaval”, Celia Cruz

Esta canción que hizo famosa la cantante cubana Celia Cruz fue escrita por Víctor Daniel, producida por Isidro Infante, arreglada por Isidro Infante y presentada como el sencillo principal de su álbum de estudio “Mi vida es cantar” (1998). Esta ganó el premio a la “Canción Tropical del Año”, en los Premios Lo Nuestro de 2003. También, fue incluida en la película mexicana de Alejandro González Iñárritu titulada ‘Amores perros’ del año 2000.

Víctor Manuelle, Ivy Queen, Nicky Jam, Mikey Perfecto y otros artistas la interpretan en diferentes versiones.

“Hoy es un buen día para empezar”, Ricardo Arjona

“Hoy es un buen día para empezar, cancelar mis deudas y reorganizar… Hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar, y dejarlas atrás lo mejor será empezar y olvidar los problemas económicos”, dice una estrofa de esta canción que interpreta el artista guatemalteco.

“Todo tiene su hora”, Juan Luis Guerra

“Todo tiene su hora”, es la canción homónima del décimo tercer álbum de estudio del famoso artista dominicano, la cual en 2016 fue nominada como “Mejor video musical de merengue”, en los premios “Videoclip Awards”.

“Es un merengue bailable y necesitamos el apoyo al género”, expresó Juan Luis, en noviembre de 2014 cuando presentó este álbum. Definitivamente, “Todo tiene su hora” es la canción que mientras más se escuche, más le gustará a la gente por su mensaje positivo y esperanzador.

“Lo malo se va bailando”, Alex Matos

Esta canción forma parte del álbum “Salsa, Sabor & Sentimiento”, que Alex Matos presentó en octubre de 2017. Sus letras y música son una contundente invitación a reír, a vivir lo bueno y lo malo, pero por supuesto, bailando.

“La vida es muy corta… vive bien, vive feliz, sin odio ni rencor en tú corazón”, es el mensaje que inspira este tema que contó con los arreglos del maestro Víctor Waill, y que fue estrenado en marzo de 2015.

– “Resistiré”, Dúo Dinámico

Este tema que se ha convertido en un faro de luz para las personas que residen en España donde la pandemia se ha expandido de manera vertical.

Según los datos consultados, este himno de los conciertos en los patios vecinales, nació de una frase del escritor español Camilo José Cela “El que resiste gana”.

En nuestro país, esta canción es interpretada a ritmo de merengue por Toño Rosario “El Kukito”, aproximadamente desde el 2011.

Otras canciones positivas e inspiradoras son:

– “Celebra la vida”, Axel – “Bonito”, Jarabe de Palo – “Vive ya”, Laura Pausini y Andrea Bocelli

– “Sonríe”, Rosana – “América Latina”, Fernando Villalona – “República de la alegría”, Ricardo Montaner – “Sueña”, Luis Miguel – “Levántate”, Mozart la Para – “Abriendo puertas”, Gloria Estefan

– “Sobreviviré”, Mónica Naranjo

– “Solo se vive una vez”, Azúcar Moreno

– Caminante no hay camino, Joan Manuel Serrat