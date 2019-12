Certámenes concursos “Miss Queen of Continents” y “Mister Continents República Dominicana 2019” eligen sus nuevos reyes

Durante la quinta edición de los concursos “Miss Queen of Continents” y “Mister Continents República Dominicana 2019”, que se llevó a cabo en el Teatro Narciso González, se coronó a Alejandrina Castillo del Distrito Nacional, “Miss Queen of the Continents RD”; y a Danny Bracho de la provincia Duarte, como “Mister Continents RD”.

En otras categorías se alzaron con el triunfo, Winnifer Sánchez del Distrito Nacional como “Baby Queen of the Continents RD”; Onibel Martínez de Peravia, fue seleccionada como “Little Queen of the Continents RD”; mientras que Isa Serrano de la provincia Hermanas Mirabal se llevó el título de “Preteen Queen of the Continents RD”; y Felicia Gómez de La Vega, es la nueva “Teen Queen of the Continents RD”.

En esta gala cargada de emociones, resultó elegida por el jurado, la jovencita Laura Almonte de Hermanas Mirabal como “Petite Queen of the Continents RD”.

En la categoría masculina resultaron electos Erodys Matos de Peravia como “Mister Teen Continents RD”; y Elfry Minaya de La Vega “Mister Petite Continents RD”.

Wellingthon Tejeda, director del certamen, informó que los nuevos monarcas representarán al país en Colombia, donde se celebrará los certamenes Miss y Mister of Latin America y el Miss y Mister Hispanoamerica internacional 2020.

La responsabilidad de seleccionar a los ganadores estuvo a cargo del jurado integrado por, Saúl Pérez, productor de TV; Raymond Mardonado, coordinador de eventos; Franchezca Hernández, “Miss Belleza Trópico Models RD”; Luis Carlos, Mister Belleza Trópico Models RD; Bladimir Díaz, Mister Continents 2016 y Edward Tavares director de Missosology RD.