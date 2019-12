Festival “Destrucción masiva” será realizado este sábado 21 en el Centro Olímpico

Para los amantes del rock y el metal local, desde las 10 de la mañana de este sábado 21, se llevará a cabo la decimoquinta entrega del festival “Destrucción masiva”, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

17 bandas, entre noveles y veteranas, integran la cartelera de esta propuesta que organiza cada año el “Colectivo Santuario”, y que tiene como finalidad ofrecer un día completo de música potente que ponga la adrenalina al ritmo del “pit”.

Toque Profundo, Auro Sónico, Santuario, Concón Quemao, Necro, Aipeiron, Batu, Diesel RD y Dimablos han confirmado su participación en esta cita obligada de cientos de amantes del rock pesado.

También, subirán a escena las agrupaciones Disfteria, Cosmic Hell, From the Basement, Gladius Letails, Inner Void, Latheral, Mandarria y Nominal.

Como atractivo adicional, en esta ocasión “Destrucción masiva” incluirá la venta de alimentos artesanales, música hecha en República Dominicana y mercancías.

Las boletas tienen un costo de RD$800.00 por persona y están a la venta en Ticket Express o llamando al teléfono 809 563-1111.