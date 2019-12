La “Navidad de MIDUHO”, un musical lleno de magia

En un ambiente de total alegría, los estudiantes del colegio Mi Dulce Hogar (MIDUHO), protagonizaron un musical navideño con el cual cerraron de manera oficial el año que culmina en la época más hermosa y mágica.

Con un baile de bienvenida escenificado por niñas de todo el departamento de básica, MIDUHO incluyó diversos géneros musicales durante todo el acto como el merengue, POP, el urbano, entre otros.

Los más pequeñines del plantel movieron su cuerpo a ritmo del clásico “Burrito sabanero”; seguidos de los muñequitos de nieve de Pre Kinder, unos renitos que bailaron “Rodolfo el Reno”, en el Kinder Garden y como cierre de Pre Escolar, los chicos de Pre Primario bailaron “Navidad Rock” vestidos de ayudantes de Santa Claus.

De igual manera, los padres asistentes disfrutaron de los chicos de primero quienes vestidos de “Santas Azules” bailaron a ritmo de Feliz Navidad y “The Ronnette”, y luego dieron paso a los estudiantes del segundo grado, quienes escenificaron “Santa Claus llego a la ciudad”.

Antes de pasar a tercero, los integrantes del Coro oficial del colegio entonaron las mágicas notas de “Noche de Paz”, a cargo del maestro de canto de la institución; seguidamente los de tercero bailaron “Jingle Bell Rock”.

“Shake up Christmas”, “Jimgle Bell Trap”, “Here Comes Santa Claus” y “Up the House Top”, fueron cantados y bailados por los estudiantes de cuarto, quinto y séptimo de básica.

Los estudiantes de la secundaria tampoco se quedaron fuera, pues bailaron el clásico merengue navideño “Ya se siente la brisa”, recibiendo el aplauso de los presentes, igual que sus compañeros.