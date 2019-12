Agrupación “Da Republik” quedó finalista en Got Talent España

Su energía y sincronización los hace sorprendentes. Por su denostado talento, el grupo de baile dominicano Da Republik quedó como finalista de Got Talent España, en el que resultó ganador Hugo Molina, un tamborista de tres años.



Previo a este encuentro, los bailarines recibieron el pase de oro a la final del concurso transmitido por el canal español Telecinco, quedaron como finalistas del reality show español.

“Yo lo único que digo es vaya nivelazo esta noche, no sé cómo lo van a hacer en casa… Quiero deciros que todo Santo Domingo está pendiente de ustedes”, afirmó la cantante española Paz Padilla luego de la participación de Da Republik.

“Vuestro pase a la semifinal ahora me flipó muchísimo, os busqué en internet y descubrí que fuisteis finalistas en Got Talent en Estados Unidos, o sea que me parece que España merece que vosotros seáis finalistas”, también dijo la jueza Paz Padilla.

Los jurados Dani Martínez y Edurne, también le reconocieron con estos comentarios: “No se puede hacer mejor. ¡Increíble!” y “Sois brutales”.

El presentador de televisión español Risto Mejide expresó “Yo me pregunto, ¿para qué me habéis traido?… Me traéis a esta gente que lo hace perfecto y no puedo decir nada… Me estáis fastidiando el personaje”.

Logros de su actuación

Durante las audiciones fueron catalogados como el “Mejor grupo” que había pasado por Got Talent España.

Uno de los jurados les dijo lLlevo más de 1,500 valoraciones. Ha habido muchos grupos de baile, pero tengo el honor de decir que sois los mejores que han pasado por aquí”.

No es la primera vez que Da Republik participa en concurso de talento. En 2018, pasaron a la final del programa estadounidense American’s Got Talent. Metrord