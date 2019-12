La nueva serie “Feliz lo que quieras” según sus estrellas

Las fiestas están aquí, y no importa lo que celebres, reunirte con la familia es siempre una receta para algunos momentos coloridos, y en la última comedia multicámara de Netflix “Feliz lo que quieras” (“Merry Happy Whatever”) eso es exactamente lo que obtienes. Tomemos a una hija ambiciosa que regresa de la costa oeste de EEUU a Filadelfia (Bridgit Mendler), y agreguemos una pizca de un novio “rockstar” adorable pero despistado (Brent Morin), una trocito de una hermana en un momento de su vida en el que está experimentando un cambio muy grande (Ashley Tisdale), capas de otros parientes en una extraña familia basada en la tradición y terminarlo con un padre estricto pero ferozmente leal (Dennis Quaid) y ya tienes un gran festín de un espectáculo que está perfectamente sincronizado con la temporada de Navidad. Brent Morin, Bridgit Mendler y Ashley Tisdale se sentaron con Metro para charlar sobre el espectáculo, lo que les encanta de tener la historia ambientada durante las fiestas y sumergirse en lo que esperan que el público se lleve de “Feliz lo que quieras”.

¿Cómo describirían a sus personajes?

Brent: Matt es un romántico sin esperanza muy optimista que tiene un sentido decente de la confianza en sí mismo, pero su corazón siempre está en el lugar correcto. Tiene esta actitud de “todo va a estar bien y te acepto por lo que eres”, y el carácter de Dennis Quaid es el polo opuesto a eso, de ahí el conflicto.

Bridgit: Yo describiría a Emmy como una joven profesional, pero también tiene este novio, son una especie de pareja poco convencional, pero aún así se quieren mucho. Su familia no está familiarizada con el estilo de vida rockstar de Brett, así que cuando Emmy lo trae a casa para las fiestas ella está un poco nerviosa sobre cómo responderán. La familia Quinn es más conservadora y Emmy regresa a lo que causa cierta tensión en su relación. Pero en última instancia, ella realmente ama a su familia y a Matt y quiere que todos se lleven bien.

Ashley: Kayla es la hija de en medio y es un poco dramática, pero también se enfrenta a muchos desafíos a lo largo de la temporada, así que creo que hay una razón para su turbulencia emocional.

¿Qué es lo que más les gusta de la comedia tipo sitcom multicámara?

Brent: Creo que las comedias multicámara siempre han sido un gran tipo de transición para los cómicos de stand-up. Es normal que un comediante ansioso se ponga a improvisar, pero quería ceñirme a lo que está en el guión porque me gustó mucho la historia. Personalmente, me mudé aquí para ser actor y cineasta, así que poder actuar al margen de mi comedia y trabajar con gente como Dennis, Bridgit, Adam y Ashley… es muy agradable estar involucrado en ese tipo de ambiente y aprender de los profesionales.

Bridgit: Lo que me gusta de la comedia multicámara es que es una especie de musical en su vertiginosidad. Hay mucho ritmo en la forma en que las bromas encajan y, en particular, con el estilo de Tucker (Cawley) de acercarse a la multicámara, tiene una visión muy específica de cómo se entregarán los diálogos, es como si lo oyera todo en su cabeza. Así que sentí como si estuviéramos coordinando y haciendo esta pieza coreografiada.

¿Por qué cree que tener las festividades como telón de fondo funciona para esta historia en particular?

Brent: Bueno, las familias pelean y las familias son disfuncionales, la mayoría de las veces en las comedias de situación puede que no veas ese aspecto de las mismas… lo haces con este programa, aunque es lo que me encanta. Así que creo que tener la Navidad y el Año Nuevo como telón de fondo de este programa no sólo permite que ciertas cosas salgan y resuenen un poco más difíciles, sino que también permite ese tipo de dulzura, porque también vas a ser más cariñoso durante las fiestas y realmente apreciar a la gente que te rodea.

Ashley: Creo que establecerlo durante las fiestas funciona especialmente cuando todos los chicos regresan a casa y simplemente por el estrés de lo que cada uno está pasando.

Bridgit: Creo que es algo sobre esta época del año que es reflexivo para la gente. Vuelves a casa, te reconectas con la familia y te hace sentir nostalgia por la forma en que las cosas solían ser o frustrarse por la dificultad de la vida, y te desafía a enfrentarte a los acontecimientos de tu propia vida. Lo que ves con los personajes son estas personas que traen los retos de su propia vida a la temporada navideña, muchas cosas salen a la superficie y la familia se ve forzada a procesarlos todos a la vez.

Estaban pensando en una serie de antologías centradas en diferentes días festivos cada temporada, ¿qué día festivo le gustaría que fuera el siguiente?

Brent: Realmente no sé a dónde va el show, todo eso está en la mente maestra de Tucker, pero alguien había mencionado el 4 de julio en las Bahamas y yo no me opondría a eso. Creo que por la forma en que está organizado el espectáculo, podría ir en cualquier dirección. Pero definitivamente no es el Día de Acción de Gracias, no tengo fuerza de voluntad y no quisiera aumentar 20 libras en una temporada.

Bridgit: Día de los Inocentes: toda una temporada de bromas.

Ashley: Creo que el 4 de julio sería muy divertido, sobre todo porque rodamos durante el verano, eso sería muy bonito y muy patriótico.

En general en el set, ¿cómo fue el trabajo con todos?

Brent: Fue increíble. Siempre corres el riesgo de que haya drama, pero eso no pasó en este programa. Todos se llevan bien como una pequeña familia para ser honesto. Fui asistente de producción en “Conan” durante cuatro años antes de aterrizar en mi primera comedia, así que realmente creo que empieza desde el principio. Conan (O’Brien) era un tipo muy dulce y cariñoso y lo mismo sucede aquí con Dennis. Era tan abierto, cariñoso y dispuesto a dar consejos, que incluso asistió a un espectáculo mío y me pareció graciosísimo.

Ashley: Todos nos convertimos orgánicamente en una familia. Dennis marcó la pauta para eso, simplemente quién es como actor y persona.

¿Qué esperan que el público se lleve del espectáculo?

Brent: Mi esperanza es que se lleven el hecho de que no somos tan diferentes como pensamos que somos, no estamos solos. Lo bueno de Netflix es que se puede hacer el show y sale justo antes de las fiestas, así que espero que haya un Matt que esté visitando a una familia y ellos pongan este show y le ayude.

Ashley: Espero que se enamoren de la familia Quinn. Me enamoré de la familia Quinn al verlo, son una familia tan linda y loca, pero me encanta que tengan todas estas tradiciones y que se esfuercen… hay mucho amor entre ellos.

Bridgit: Espero que puedan encontrar cosas con las que se identifiquen en el show y que puedan reír y simpatizar con los personajes y sentir aún más por todas las cosas extravagantes y excéntricas que van a surgir en la temporada navideña.