Daisy Ridley: “El ascenso de Skywalker es un gran tributo a Leia”

Entonces, el viaje de Daisy-Rey ya dura 5 años.

– En realidad creo que han sido seis porque empecé a hacer audiciones cuando tenía 20 años y me dieron el papel cuando tenía 21…. Ha pasado un tiempo.

¿Ha cambiado mucho desde entonces?

– Creo que soy bastante seria pero también bastante boba, que es una faceta de Rey que aún no hemos visto, pero que hay un poco más en esta película. Definitivamente no tengo las dificultades que tiene Rey, porque mis acciones no determinan el destino de la galaxia. Aunque intento hacer lo correcto. Hago mis propias acrobacias, así que físicamente, supongo, somos bastante parecidas. Quiero decir, creo que es genial, realmente la quiero como personaje. Así que creo que si hay alguna similitud, estoy encantada con eso. No es como si estuviera tratando de huir de eso.

Este papel te ha colocado en el centro de atención. Debe haber sido duro.

– Fue difícil, me encanta la privacidad. Y entonces todo sucedió de repente. Y luego los nombres de mis padres están en Internet y los de mi hermana, y mi comida favorita. Eso fue bastante extraño. Y en ese momento no se sintió muy extraño. Y ahora pienso: “Dios mío, no puedes devolver nada de eso, está ahí fuera”. Así que eso ha sido un cambio. Pero extrañamente, se ha vuelto más fácil, ya que ahora viene en oleadas. Así que, está bien. También soy muy estricta con mis límites.

Si pudieras hablar contigo misma de hace cinco años, ¿dirías: “todo va a salir bien”?

– Yo diría que sí. También me he dado cuenta de que soy una fanática del control. Así que yo diría: “Está bien, todavía tienes el control de ti misma, de tus reacciones”. Y, además, disfrútalo”. Porque lo disfruté. Me lo estoy pasando muy bien y ojalá lo hubiera disfrutado un poco más y me hubiera estresado menos.

¿Sientes ansiedad porque no hay otra película de la Guerra de las Galaxias en tu agenda?

– Definitivamente hay un agujero de programación en mi vida. No haré nada después de Navidad. Es divertido hasta que la película sale. Y luego voy a preguntar: “Dios mío, ¿ahora qué? Estoy preparada para eso.

¿Extrañarás Star Wars?

– Sí. Es una gran historia, pero también voy a extrañar mucho trabajar con gente muy querida y con la que me sentí muy cómoda. Estoy muy agradecida por cómo ha sido. Pero tienes que seguir adelante, la vida da vueltas, ya sabes. Y sé que no es como si no fuera a volver a ver a esta gente nunca más.

Entonces, ¿dirías que dejas la puerta abierta?

– Definitivamente no voy a dar un portazo. Pero por ahora, creo que este es un final increíble, realmente.

Estás interpretando a una mujer fuerte en “The Rise of Skywalker’’. ¿Cómo se siente ser parte del movimiento que apoya a tales personajes, la diversidad, la multiculturalidad, etc.?

– Todavía queda mucho trabajo por hacer. Me conmueve la conversación que se ha iniciado en Hollywood, pero hay mucha gente que no puede tener esa conversación porque sus caras no se conocen, no pueden llamar a un periodista o twittear sobre ello. Hay que cambiar algo. Pero ser parte progresista de un cambio en el cine es enorme. Se siente muy, muy bien ser parte de eso.

¿Cuál es su opinión sobre la inclusión de escenas con Carrie Fisher (que interpretó a la princesa Leia antes de su muerte en 2016) en la película?

– No había manera de que Carrie no pudiera estar involucrada. Y es extraño que lo que filmamos antes encaje tan bien en la nueva historia. J. J. (Abrams) lo hizo funcionar. Es fenomenal. Recuerdo que pensé que debe haber sido muy emotivo para el equipo de edición porque todos los días tenían que enfrentarse a la triste realidad. Pero creo que lo que ha terminado siendo parte de la historia es realmente conmovedor y un gran tributo a Leia.