Rise of the Resistance abre en Star Wars Galaxy’s Edge

Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias no pueden estar más complacidos con la apertura de Rise of the Resistance en Star Wars: Galaxy’s Edge en Walt Disney World Resort en Florida.

Rise of the Resistance es una de las experiencias más ambiciosas, avanzadas e inmersivas jamás emprendidas por Walt Disney Imagineering. La atracción sitúa a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia que incluye un enfrentamiento con Kylo Ren. En este viaje sin igual estarás dentro de una nave estelar de escala real y a bordo de un Destructor Estelar en una aventura estremecedora y emocionante que borra las líneas que separan la fantasía de la realidad como si estuvieras en una de las películas de la famosa saga.

Al terminar puedes seguir recorriendo Star Wars: Galaxy’s Edge y explorar un planeta remoto repleto de increíbles vistas, sonidos, aromas, sabores y otras experiencias interactivas.

Así te transportarás a una galaxia muy, muy lejana a través de un viaje a Batuu, la nueva ubicación de una historia que dio inicio en 1977 con la primera entrega cinematográfica de Star Wars.

Tú formarás parte de la historia mientras saboreas comida y bebidas galácticas y recorres una colección única de tiendas mientras tomas el control de la nave más famosa de la galaxia, a bordo del Millennium Falcon: Smugglers Run.

También podrás adentrarte en las propias aventuras de Star Wars y formarás parte de la acción mientras ésta se desarrolla. Además, gracias a la aplicación móvil Play Disney Parks, podrás interactuar con el área temática y sus residentes teniendo la opción de elegir entre ayudar a un contrabandista, unirte a la Resistencia o jurar lealtad a la Primera Orden. Esta narrativa compleja, forma parte de la inmersión total que distingue, las 5.6 hectáreas de Star Wars: Galaxy’s Edge, de cualquier otra área temática en la historia de Disney.

Éstas son las aventuras que podrás vivir en esta emocionante atracción

Black Spire Outpost en Batuu

• Aquí te encontrarás con extraterrestres, droides y otros habitantes de este planeta mientras vas en busca de productos extraños y únicos; descubres comida y bebidas inusuales o te unes a una tripulación en busca de aventuras. A lo largo del camino, podrías toparte con algunos rostros familiares que incluyen a Rey, Chewbacca o incluso al Líder Supremo, Kylo Ren y sus Stormtroopers.

Menú diverso y exclusivo

• En Oga’s Cantina hasta las marcas de armas láser en las paredes tienen una historia que contar. Aquí podrás reunirte para compartir aventuras vividas alrededor de la galaxia mientras disfrutas bebidas exóticas servidas en recipientes exclusivos, y escuchas el animado entretenimiento musical que proporciona el DJ R-3X, también conocido como Rex.

Un pedacito de la galaxia

• A lo largo y ancho del mercado de Black Spire Outpost también tendrás a tu disposición una considerable colección de tiendas y puestos de comerciantes con auténticas creaciones de Star Wars. Droid Depot invita a los visitantes a construir sus propios droides astromecánicos. Los clientes recogen las piezas en una cinta transportadora para crear uno de los dos modelos base (la serie R o la serie BB).