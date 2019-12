Patrick Wilson: “Midway expone ambos lados de la guerra de forma justa”

Las batallas durante la Segunda Guerra Mundial han inspirado a diversos cineastas para recrear en la pantalla grande estas historias llenas de drama y acción. En esta ocasión, Midway: batalla en el Pacífico muestra la historia del choque de la flota estadounidense con la japonesa y cómo los soldados de ambos países tuvieron que enfrentar las diversas adversidades.

Por esta razón, el actor estadounidense Patrick Wilson habló sobre los grandes retos de su personaje en esta cinta bélica en la que interpreta al comandante Edwin Layton.

¿Cómo podrías describir a tu personaje en esta cinta?

— Layton es un oficial de inteligencia, por lo tanto es muy analítico. Antes de interpretarlo leí mucho sobre él, me gusta leer lo que la gente dice sobre él, y también lo que él dice sobre sí mismo, era conocido como bastante seco pero era muy ingenioso, entonces eso me pareció muy interesante. Creo que él era consciente de ello, y lo usaba en su beneficio, es decir, él estaba muy actualizado en cuanto a los desarrollos tecnológicos en aquellas décadas, entonces realmente podemos decir que era una persona muy inteligente. En la película también hablamos de sus estudios en Japón y de su interés por convertirse en un militar consagrado.

¿Por qué crees que es importante mostrar la perspectiva japonesa en esta historia?

— Sé que Roland Emmerich (director de la película) y los creadores han trabajado incansablemente para mostrar, incluso en circunstancias dramáticas, una narración veraz de ambos lados. Creo que el hecho de comenzar en Japón, mostrar las relaciones, ofrece una cara, ofrece una comprensión, no hace que parezca que están los buenos y los malos. Cualquier parte de la película –si eres estadounidense y has oído hablar de Pearl Harbor– entras en una película con un cierto sentimiento. Lo que hace esta película es exponer las perspectivas de cada lado de una manera bastante justa, al menos desde mi punto de vista. Pienso mucho en esto, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, es muy fácil gracias a Hitler, Mussolini, Stalin aferrarse a estas horribles figuras. Y no pasa eso con Japón. Creo que los hombres de la Armada sentían un profundo respeto por la Armada japonesa.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de filmar esta cinta?

— Me encantó aprender japonés. Tengo un gran respeto por las personas que actúan en otro idioma. Hice una película en polaco donde tuve que hablar polaco y también fue todo un reto. Una cosa es aprender tus líneas, otra cosa es mirar a alguien y escuchar a alguien que te está hablando. Entonces, estoy emocionado. Tengo miedo, y eso es bueno. Me gusta, es una de las razones por las que honestamente me llamó la atención y quería hacer esta película, fue cuando, creo que en este tipo de cosas, uno transmite el respeto que Layton siente.

Layton hablaba japonés con fluidez, sabía exactamente lo que estaba diciendo y eso me sorprendió mucho de él porque muchos estadounidenses sólo hablan un idioma. Creo que no sólo es una cuestión de fortaleza sino de un punto de vista globalista cuando tienes a alguien encomendado allí que pueda hablar con Yamamoto en su lengua materna, sabiendo que Yamamoto habla inglés. Incorporamos algo de eso en la película, pero es importante que se proyecté que Layton estaba tan atrincherado que simplemente su lengua fluía. Así que, con suerte, mañana fluirá por mi boca. Ya veremos.

¿Cuáles fueron algunas de las acciones de Layton durante la guerra?

— Layton en realidad era el intermediario de lo que se llamaba HYPO, que era un grupo al que Joe Rochefort llamaba los Dungeon, quienes, una vez más, eran pioneros en descifrar códigos y quienes finalmente descubren que el plan de los japoneses era atacar Midway, y cómo podríamos interceptarlos. Y todos tienen sus diferentes departamentos, pero Layton era un oficial de inteligencia, y él y Rochefort estaban destinados en Japón juntos. Entonces, eran amigos, siguieron siendo amigos.

Entonces, Layton era quien recibía toda la información de Rochefort y de los Dungeon y se la entregaba a Nimitz diciendo, ‘esto es lo que tienen mis muchachos, lo que la comunidad de inteligencia tiene’. Así que él era realmente el emisario o ese embudo, toda esa información de inteligencia llegaba a través de Layton, que luego se la entregaba a Nimitz, quien es interpretado por Woody Harrelson.

¿Cuál es el papel de los descifradores de códigos durante la guerra?

— El papel de los descifradores de código cambiaba continuamente porque el sistema cambiaba ante tus ojos. Para los muchachos que estaban en la flota del Pacífico, lo que yo entiendo es que estaban nerviosos porque sabían que Japón también dominaba ese ámbito tecnológico. Por lo que representaba una amenaza mucho mayor que Alemania y Rusia probablemente por proximidad desde donde estaban.

¿Qué relación tienes con esta guerra además de esta película?

— Mis dos abuelos estuvieron en la Marina. Mi abuelo estuvo destinado a Missouri antes de la batalla. Entonces, estuvo sirviendo ahí en el 40, 41, antes de que fuera enviado.

Más sobre Midway

La película ue dirigida por Roland Emmerich (Godzilla e Independence Day) y cuenta con un elenco conformado por Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Nick Jonas y Darren Criss.