Centro Cultural Perelló celebró “Concierto de Gala Navideño” con la Orquesta Sinfónica Nacional

Por octava vez, en una hermosa noche de diciembre, el Centro Cultural Perelló (CCP) realizó su tradicional “Concierto de Gala Navideño”, dedicado a los habitantes de Peravia y las provincias cercanas.

En este 2019, el recital estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, y contó con las participaciones especiales de Diomary La Mala, Manny Cruz y el artista internacional Pablo García.





Publicidad





El concierto que cuenta con el auspicio de la Fundación Perelló tuvo un repertorio musical variado, a lo que se sumaron los cánticos a cargo del Coro de Cámara del Ministerio de Cultura de Cultura “Koribe”, dirigido por la maestra Nadia Nicola.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, Julia Castillo, directora del CCP, expresó gratitud por la acogida que recibe esta gala, la cual es ya una tradición para el pueblo banilejo. “Más que un concierto navideño, es un evento artístico, cultural y familiar que realiza la familia Perelló Abreu, con la finalidad de enaltecer el arte y la cultura dominicana en la provincia Peravia”.

Destacó que durante estos ocho años, más de diez mil personas provenientes de diferentes comunidades han disfrutado de un concierto de esta magnitud, fortaleciendo el propósito y motor del Centro Cultural Perelló que es poner al alcance de toda la sociedad banileja y la región Sur actividades que promuevan valores. “Como parte del compromiso que tenemos con el pueblo banilejo y nuestro país, este espectáculo es un regalo especial de parte de la Familia Perelló-Abreu, para que toda la familia pueda disfrutarlo”, afirmó Castillo.

Luego, los asistentes disfrutaron un repertorio musical que incluyó las mejores interpretaciones de clásicos villancicos, tales como: “Waltz of the Flowers”, “”Santa Claus is coming to town”, “Vivo por ella”, “The Christmas Song”, “A las Arandelas (aguinaldo dominicano)”, “En esta Navidad”, “Alegre vengo”, “Merenguero hasta la tambora”, “Aleluya de El Mesías”. Mientras que Manny Cruz cantó su éxito “Sabes enamorarme”.

Personalidades presentes

El concierto –que es parte de los esfuerzos del CCP ha venido rescatando los valores a través del arte y la cultura-, fue encabezado por integrantes de la familia Perelló: las hermanas Daisy y Noris Perelló Abreu, acompañadas por Manuel Pozo Perelló, Jorge Perelló, Daisy Roca Perellóy Kirshis de Mondesert. Asimismo, asistieron el alcalde del municipio Baní, Nelson Camilo Landestoy; Juan Daniel Balcacer y otras personalidades del ámbito social y político.