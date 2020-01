Juanes participará en tributo a Prince en Premios Grammy

La Academia de la Grabación anunció que el cantautor colombiano Juanes será uno de los artistas que participarán en un homenaje estelar a Prince, en los Premios Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el martes 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace veinte años ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de la Grabación por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda”, escribió Juanes en su perfil oficial de Twitter poco después de que se formalizara este anuncio.

Prince fue una figura del pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a “Purple Rain” (1984) y “Sign o’ The Times” (1987), consideradas sus obras maestras.

Junto a Juanes otras figuras de la música

“Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” es el título de esta gala. Además de Juanes, en este homenaje al fenecido artista estarán otras figuras de la música como: Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Legend, Chris Martin (cantante de Coldplay), Mavis Staples, St. Vincent, Usher y Susanna Hoffs.

“Prince es indiscutiblemente uno de los mayores virtuosos musicales de todos los tiempos”, aseguró en un comunicado Deborah Dugan, presidenta y consejera delegada de la Academia de la Grabación.

“Con su actitud subversiva y su imponente naturaleza, Prince atravesó géneros musicales y creó música electrizante que explotaba de personalidad. Continúa siendo un icono de inspiración para artistas y fans en todo el mundo y nos sentimos muy honrados de rendir tributo a su legado con este especial posterior a los Grammy”, añadió Dugan.

El homenaje de los Grammy a Prince -que falleció en 2016 a los 57 años por una sobredosis de opiáceos-, cuenta con la colaboración de los herederos y familiares del cantante.

Dato

Dicho concierto será grabado para emitirse este año en la cadena CBS.