The Witcher: El poder de las mujeres

Las mujeres en este show son valientes y temerarias, ¿cómo te sientes al participar en este tipo de serie?

–Creo que uno de los grandes errores de la industria es que cuando presenta a mujeres fuertes es porque compiten con los hombres y en este caso, en el de Ciri en particular, puedes ver que es fuerte pero al mismo tiempo generosa y gentil. El que vea y alanice las perspectivas de otras personas también la hace fuerte, pero cuando pelea es igual de hábil. Es increíble interpretar a un personaje así de multidimensional.

En una industria donde tenemos grandes series de fantasía como Game of Thrones, His Dark Materials y próximamente El Señor de los Anillos, ¿qué hace a The Witcher diferente?

–Diría que principalmente los personajes complejos y multidimensionales, quienes creen que lo que hacen está bien. El show no los divide en buenos y malos, esto le da una perspectiva de realidad al show. Además de la cantidad de criaturas fantásticas que se presentan a lo largo de toda la serie.

¿Leíste The Witcher o algún otro libro de fantasía para inspirarte? ¿Cómo te ayudaron?

–Sí, leí Blood of Elves que me permitió entender quién era Ciri desde el material fuente, que era algo que necesitaba. Sin embargo, la película que más me inspiró fue Snow White and the Huntsman, porque presenta a un personaje femenino muy fuerte que no necesariamente tiene que matar para darte cuenta de la fuerza que tiene y al mismo tiempo es alguien sumamente vulnerable, considero que se parece mucho a Ciri.

Tu personaje pasa por un proceso de madurez, ¿de alguna manera esto coincidió con tu vida real?

–¡Sí, claro! Grabamos algunas cosas y me di cuenta de que mi pose era diferente, mi voz era distinta y luzco diferente. Definitivamente crecí mientras Ciri lo hacía. Fue muy parecido porque ambas cambiamos de estilo de vida, acababa de terminar la escuela y de repente tenía un trabajo, comencé a vivir en otro país con nuevas personas. La vida me cambió totalmente, lo cual hizo que fuera sumamente fácil interpretarla.

Si tuvieras los poderes de Ciri, ¿qué harías con ellos?

–Ella todavía no los puede controlar y eso le parece aterrador porque puede lastimar a las personas. Pero si los tuviera, igual que ella los usaría para evitar ser secuestrada y también buscaría la forma de controlarlos.

¿Cómo describirías las relación entre Ciri y Geralt sin decir spoilers?

–Aún no hemos llegado a eso, pero tiene un poco de fricción, porque ya sabes, él es como el padre que nunca tuvo y más ahora que perdió a toda su familia. Además su abuela le dice que lo busque, así que de alguna manera él es todo lo que le queda.