ANYA CHALOTRA: “The Witcher nos invita a analizar los demonios que todos llevamos dentro”

¿Cómo describirías a tu personaje, la hechicera Yennefer de Vengerberg?

–Yennefer está en una batalla constante consigo misma. Ella usa su sexualidad para manipular y obtener lo que quiere. Es ingeniosa e inteligente y tiene un gran corazón. Ella es increíblemente poderosa, una gran sobreviviente, pero también es muy vulnerable. Sin embargo, nunca se permite mostrarse débil. Para ella es demasiado doloroso recordar lo que le ocurrió cuando era una niña. Creo que para cualquier actor, el arco que mi personaje atraviesa es un desafío increíble.

¿Cuál dirías que es su más grande temor y cómo afecta sus decisiones?

–Su mayor temor es no ser amada, no ser significativa, no dejar su huella. Esa inseguridad ha impactado en cada decisión que ha tomado en su vida, tanto de buena como de mala manera. Le aterroriza no ser amada y estar sola, recordar el rechazo que enfrentó en su infancia. Pero ese miedo alimenta la magia que la hace increíblemente poderosa.

¿Entonces, podríamos decir que su gran temor es también su gran fortaleza?

–Totalmente. Creo que la necesidad de conexión y amor incondicional alimenta su magia. Pero eso también la hace reaccionar irracionalmente. El objetivo final de Yennefer es encontrar una conexión verdadera, significativa y profunda, como la de una madre y un hijo. Ella quiere saber cómo se siente eso.

¿Cómo es su relación con Geralt de Rivia?

–Es complicada. Comienza siendo muy intensa, apasionada y adictiva, y se da cuenta de que siente una atracción que nunca antes había sentido. Cuando descubre que esta atracción podría ser dirigida por la magia, se siente traicionada nuevamente, como en muchas de las relaciones que ha tenido con Tissaia e Istredd. Entonces comienza a luchar contra esos sentimientos. La conexión es tan fuerte que la asusta.

¿Cuál es el principal tema de The Witcher?

–Trata sobre el destino y las decisiones que tomamos. The Witcher nos invita a analizar los demonios que todos llevamos dentro.

Yennefer y su trágica historia

• Yennefer nació jorobada, motivo que llevó a su padre a detestarla y golpearla. Su progenitor culpó a su madre de su condición.

• Cuando su padre la abandonó, esta vez fue su madre quien comenzó a maltratarla.

• Como toda hechicera, nació estéril. Por ello, volcó su amor maternal en Ciri (Freya Allan), la niña protegida por Geralt de Rivia (Henry Cavill).