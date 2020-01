Infografía: Y los nominados al Oscar 2020 son

Los nominados a la 92.ª entrega de los Premios Óscar han sido anunciados el 13 de enero en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California por los actores y productores John Cho e Issa Rae. Con Joker con 11 nominaciones; 1917, The Irishman, y Once Upon a Time in Hollywood con 10, Metro destaca lo mejor de la industria cinematográfica de EE.UU. compitiendo por el premio principal de Hollywood este año.