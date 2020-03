Empresas de audiovisuales de AL participarán presentes en evento “Platino Industria”

Del 1 al 3 de mayo, se llevará a cabo el encuentro “Platino Industria”, que reúne los sectores audiovisuales, turismo y educación en Iberoamérica. Con el objetivo de potenciar negocios, generar proyectos, alianzas que promocionen cultura y valores dicho evento tendrá como sede el Barceló Maya Arena de Rivera Maya de México.

Según se informa en la nota de prensa recibida, “Platino Industria” puso en marcha el pitch “destination to producer”, cuyas bases de participación están en la web. Ya se están recibiendo las primeras candidaturas a participar en esta cita. La Comisión de Filmaciones de Guanajuato, México, la Dirección General de Cine de República Dominicana, y representantes de Colombia, Perú y Ecuador, además de presentar su candidatura, estarán presentes en el mercado.

La multinacional de medios de comunicación y entretenimiento Warner Media, la Motion Pictures Association (MPA), que representa a los productores y distribuidores del contenido creativo más grandes del mundo, y cuyo CEO Charles Rivkin participará con una conferencia, y “Telefónica Media Networks”.

También estará presente el canal mexicano” TV Azteca”; la empresa de contenido audiovisual con fuerte presencia en Latinoamérica Claro Video, la cual según precisa la nota de prensa recibirá proyectos en un ‘Pitching’ para series y exhibirá dos adelantos exclusivos de sus próximas producciones y la de una película mexicana restaurada.

La nota de prensa destaca además la asistencia de la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Turquía (TESIYAP), cuyos miembros producen casi el cien por ciento del cine y la televisión en ese país; así como la de Ibermedia, el fondo de ayuda y cooperación para la cinematografía iberoamericana.

De igual forma, llegarán a “Platino Industria” tres redes de canales de gran importancia en el audiovisual que tienen su sede en Estados Unidos: Olympusat, Somos TV y Albavisión, enfocadas en el mercado hispano en la Unión Americana y con presencia en diversos países de Latinoamérica.

Distribuidoras españolas

En esta primera edición de “Platino Industria” participarán también distribuidoras españolas como Caramel Films, que ya estrenó títulos como ‘El oficial y el espía’, ‘Los miserables o Ida’, Syldavia Cinema, que ha llevado a las salas Ara Malikian, una vida entre las cuerdas o El cuento de las comadrejas; la agencia de ventas internacionales “Latido Films”, enfocada en películas de habla hispana y que ha comercializado títulos como ‘Buñuel in the labyrinth of the turtles’, ‘Chavela o Historias lamentables’; y Bosco Films con títulos como ‘El vendedor de sueños’ y ‘Contemplación’; además de las compañías argentinas Austral Films, Filmsharks y 3cFilms.

Productores confirmados

Al evento también asistirán, los productores españoles Gerardo Herrero ‘El reino o El secreto de sus ojos’; ‘El capricho de los asesinos’ -que fue proyectada en el Festival de Cine Global-; y Miguel Asensio Llamas, de ‘Hazlo hombre y ya veremos’; y el argentino Fernando Sokolowicz, productor entre otras de la premiada ‘El ciudadano ilustre’.

Dos empresas globales como la distribuidora Under the Milky Way y la gestora de derechos de cine y televisión Fintage House participarán también han confirmado su asitencia, a través de sus representaciones tanto en España y como América Latina.

También, acudirán representantes de la empresa mexicana de postproducción de sonido Planet Audio; el despacho para asesoría legal en proyectos audiovisuales Clearance&Copyrigth y En Conexión, una firma fiscal y contable reconocida ampliamente en México que a la fecha ha trabajado en más de 60 películas.