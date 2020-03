“Yo me quedo en casa”, campaña promovida por artistas italianos para evitar propagación del coronavirus

“Yo me quedo en casa” es la campaña presentada en las redes sociales por los artistas italianos Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o Chiara Ferragni para animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del coronavirus.

El gobierno italiano emitió un decreto con el que suspende las clases en escuelas y Universidades hasta este domingo 15 de marzo; así como todas las manifestaciones o eventos culturales, como cines, teatros o discotecas, al menos hasta el 3 de abril.

La meta de esta campaña es detener los contagios en Italia del coronavirus, que ya suma 366 víctimas mortales y 6 mil 387 contagiados, sobre todo en el norte del país, según el parte de Protección Civil del domingo.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza pidió a la ciudadanía que evite salir de sus casas en la medida de lo posible y aplaudió la campaña “iorestoacasa” (yo me quedo en casa) presentada en las redes sociales.

El titular de Cultura, Dario Franceschini, aseguró que el cierre de teatros, museos y discotecas es “una medida necesaria y dolorosa” pero animó a que la cultura llegara a las casas de los italianos.

Para ello pidió a las cadenas de televisión que incluyan en sus parrillas programas de música, teatro, cine, arte, e invitó a todos los personajes del mundo cultural que usaran sus redes sociales para animar estos días tristes.

El cineasta Paolo Sorrentino, Óscar por “La Grande Bellezza”, instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música. Él sugirió canciones de Loredana Berté y la novela “Lessico Famigliare” de Natalia Ginzburg.

Tiziano Ferro usó la misma red social para publicar un video versionando el tema “Someone you loved” del británico Lewis Capaldi: “Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo”, escribió en italiano, inglés y español.

Y se ofreció a cantar otras canciones para sus fans: “Demostremos a todos que aún en un momento tan triste sabemos construir #Todoirábien”, alentó.

A esta campaña se han sumado otros célebres nombres de la cultura italiana como Lorenzo Jovanotti, el cómico Rosario Fiorello, el rockero Ligabue: “La cosa es seria, chicos. Ayudémosles a contener el contagio”, advirtió este último, junto a una foto suya.

Laura Pausini: “Muchos han recibido esta historia como unas vacaciones pero no es así, debéis comprenderlo. Quedaos en casa, chicos, no os mováis si no es indispensable”, llamó desde Instagram.

También, lo hizo el cantante Filippo Neviani “Nek” que pidió responsabilidad a los más jóvenes por la posibilidad de contagiar a los abuelos, los más vulnerables al virus: “Quedaos dentro, cuidaos a vosotros y a vuestros seres queridos”, invitó.

Lo mismo la “influencer”, Chiara Ferragni, quien pidió este “sacrificio” a sus casi 19 millones de seguidores en Instagram, del mismo modo que ella había tenido que cancelar numerosos trabajos y eventos.

Junto a su esposo, el rapero Fedez, han lanzado una recogida de fondos con el hospital San Raffaele de Milán, una de las ciudades en las zonas aisladas por el coronavirus, para reforzar las unidades de cuidados intensivos del centro, muy necesarias en este momento.

Otra medida

Asimismo, el pasado domingo 8, el Papa Francisco transmitió en video el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro ante emergencia por el COVID-19, que ya fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Creatividad

Ante una crisis, la creatividad es bien recibida. Así, numerosos museos y áreas arqueológicas usaron internet para deleitar a sus usuarios con explicaciones de sus colecciones, como Pompeya, el Coliseo, la Galería de los Uffizi o el Museo Egipcio de Turín, el más completo del mundo tras el del El Cairo.

Agradecimiento

“Gracias a los protagonistas de la música, del cine y del espectáculo que en estas horas promueven la campaña #iorestoacasa, un mensaje importantísimo para los jóvenes”, tuiteó el ministro de Cultura de ese país, Dario Franceschini.