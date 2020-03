Festival de Cannes se cancelará si la crisis del coronavirus no cede en Francia

Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes declaró al diario Le Figaro que este certamen, cuya 73ª edición está programada para celebrarse del 12 y el 23 de mayo, se “cancelará” si la situación del coronavirus no mejora en Francia y los países de su entorno.

Lescure se muestra “razonablemente optimista” y espera que la situación no se agrave. “Nos mantenemos prudentemente con cierto optimismo, con la esperanza de que la epidemia alcance su mayor pico a finales de marzo y que respiraremos un poco mejor en abril”.

Si no hay cambios, el 16 de abril los representantes del festival anunciarán los filmes que formarán parte de la Selección Oficial. Sin embargo, ya han sido varios eventos culturales los que ya se han cancelado en Francia debido al COVID-19 como el Tomorrowland Winter 2020, el festival de música electrónica que iba a tener lugar entre el 14 y el 21 de marzo en Grenoble.

No obstante, agregó que se mantienen en alerta. “Si no, cancelaremos”, advirtió mostrando que se contempla una posible cancelación si el nivel de contagiados en Francia no cede. El número de infectados en el país galo ha superado los 1.700 casos y se espera que la cifra siga aumentando.

Preparado para asumir las posibles pérdidas.

Aunque se cancelase, Lescure aseguró que el Festival de Cannes estaría preparado para asumir las posibles pérdidas. “Tenemos reservas. El fondo de dotación que tenemos nos permite enfrentarnos a un año sin ingresos, al menos”.

Otra cancelación

La feria de televisión y medios de comunicación, MIPTV, que tenia previsto celebrarse a finales de marzo fue cancelado; también el festival “Séries mania”, pautado del 20 al 28 de marzo, en Lille. Metrord