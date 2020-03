Jay Menez presentó su nuevo sencillo “Se cansó” junto a Darell

El cantante de origen dominicano Jay Menez presentó oficialmente su nuevo sencillo titulado “Se cansó” junto a Darell, el cual cuenta con la producción del experimentado Kingz Daddy, de Mambo Kingz.

Con el sello discográfico americano de Interscope Records, la cual recientemente se sumó a la novel carrera artística del artista.

Según se informa en la nota de prensa, la canción “Se cansó”, es un reggaetón co-escrito por el mismo Jay Menez y Darell es una oda al desamor. S video que sobrepasa el millón y medio de vistas en Youtube fue realizado por el audiovisualista dominicano Rodrigo Films (Rodrigo Rodríguez).

Confirma este documento que el novel cantante dominicano viene dando pasos de consolidación en la música urbana, sus letras y música lo han colocado en el mapa de los demás colegas del género, sus credenciales incluyen canciones como “Millones”, “Solo”, “No me ignores”, “La cabaña” y “No me ronke”.

A pesar de su corta carrera, Menez ha cantado en importantes escenarios de República Dominicana, siendo contraparte en conciertos para artistas de la talla de Bad Bunny, y con colaboraciones con grandes intérpretes urbanos como lo son Myke Towers, Rauw Alejandro, Cazzu y Eladio Carrión.

Sus temas están disponibles en todas las plataformas digitales con más de 11 millones en Youtube y de seis millones de streaming en Spotity y otras plataformas. La canción “La Cabaña” junto a Arcángel tiene más de 22 millones de reproducciones en Youtube.