“El Pachá” pide que se cree un “foro” para posponer las elecciones presidenciales por coronavirus

Ante la pandemia del coronavirus, el comunicador Frederick Martínez “El Pachá”, propuso a los estamentos sociales del país, la creación de un “foro” que busque “posponer” la fecha de los comicios presidenciales y congresuales previstas para el domingo 17 de mayo.

“Yo pienso que el país, República Dominicana no está preparada para unas elecciones presidenciales, congresuales en el mes de mayo”, dijo el comunicador durante la transmisión de su segmento “Así piensa Frederick Martínez” el pasado sábado 21 de marzo.

En las declaraciones realizadas en su programa “Pégate y Gana con el Pachá”, el comunicador santiaguero dijo que el llamado lo hace como “ente social, como comunicador” por la situación difícil que está aconteciendo en el país. Y exhortó a las fuerzas vivas dominicanas “hacer un foro” de revisión y orientación ante la pandemia del Coronavirus que se está viviendo en el mundo.

“Esta pandemia que está acabando con la humanidad, no es bueno para exponer vidas, a un pueblo, a una nación para ir a las urnas. Humildemente, sanamente hacemos el llamado a los estamentos sociales: empresarios, iglesias, oposición, al gobierno que dirige Danilo Medina de ir al diálogo porque no hay condiciones, el escenario no nos favorece para ir a unas elecciones presidenciales, ni congresuales en el mes de mayo”.

Aseguró además que el mundo está “pata para arribas, nos tienen arrodillados. Nos han prohibido el abrazo, el saludo, el beso a los niños porque hay temor, y el miedo nos agobia de un contagio”.

En ese sentido, el Pachá tuvo que realizar, el pasado sábado su espacio semanal que se transmite desde Color Visión, desde su casa en la ciudad de Nueva Jersey, en horario de 12 a 4 de la tarde; también para los Estados Unidos por Televisión Dominicana.

“Esto es un llamado muy humilde a la población dominicana no podemos exponer al pueblo dominicano”. Indicó que con esta pandemia que ha infectado a más de 300 mil personas y han fallecido más de 14 mil 600 en el planeta “estamos aprendiendo más de este virus”.