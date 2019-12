TeVimosEn: Pedro Martínez presenta su libro autobiográfico en RD

El ex lanzador del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, Pedro Martínez, presentó la versión en español de su libro PEDRO, la autobiografía. El evento fue presentado por 45 Enterprises, compañía que representa al ex pelotero en República Dominicana y el extranjero.

Carolina Cruz de Martínez, vicepresidenta de 45 Enterprises, hizo un recuento de las distintas iniciativas y labores realizadas por Pedro Martínez en suelo estadounidense en su faceta post-retiro. “Es de gran satisfacción presentar nuestro nuevo proyecto en suelo dominicano, la autobiografía PEDRO, LA HISTORIA DE MI VIDA. El libro fue publicado en el 2014 en inglés, en colaboración con el periodista estadounidense Michael Silverman. El mismo logró escalar en la afamada lista de New York Times Best Seller”, expresó.

Pedro Martínez, la leyenda de los Medias Rojas, sostuvo un diálogo con el periodista Roberto Cavada frente los asistentes, donde destacó los tiempos difíciles durante las primeras etapas de su carrera e inspiró al público con anécdotas de su vida profesional. “En este libro mostré un poco más al hombre detrás del uniforme para lograr un acercamiento mayor con mi gente. Muchos te juzgan como atleta, pero no te conocen como ser humano,” expresó el tres veces ganador del Premio Cy Young.