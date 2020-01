TeVimosEn: Mr. Home presenta nuevo proyecto inmobiliario “Kasa Punta Cana Residences”

Kasa Punta Cana Residences es el novedoso proyecto inmobiliario desarrollado en la zona este por Noriega Group y comercializado por Mr. Home Asesores Inmobiliarios, estratégicamente ubicado en DownTown Punta Cana donde se conjuga el estilo moderno con la naturaleza del este.

92 unidades de vivienda distribuidas en 4 módulos de 5 niveles fueron diseñadas por la reconocida firma de arquitectura Sánchez + Coleman, donde se puede apreciar el confort, la frescura y los colores cálidos, brindado así un estilo de vida más relajado y agradable al consumidor.

“Kasa Punta Cana Residences ofrece al inversionista elementos diferenciadores como la opción de compra amueblado bajo los dos looks de diseños creados, uno llamado Look industrial, basado en la arquitectura típica de la industria y el look confort el cual es un estilo más fresco, con colores más cálidos que ofrece un estilo de vida más relajado y agradable”, explicó José del Orbe, asociado de Mr. Home.