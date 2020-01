Yudelka Gutiérrez: “El mejor accesorio de una mujer es el peinado”

“El mejor accesorio de una mujer es el peinado y el maquillaje”, expresó la especialista en corte y técnicas de color, también especialista en peinados para novias, Yudelka Gutiérrez durante la entrevista para …, mientras compartía con nosotros todos los detalles del primer Workshop sobre belleza a realizarse en el país el próximo lunes 27 de enero en el Hotel Barceló Santo Domingo. Además conversamos sobre todo lo relacionado a las nuevas técnicas de color, los cortes que se estarán llevando durante este 2020, y los peinados y estilos por los que optarán las novias este año.

















Gutiérrez, organizadora del The Hairdresser Workshop pondrá a disposición de sus clientes sus más de 20 años de experiencias tanto a nivel nacional como internacional. Durante el evento se trabajarán temas como: la creación de oportunidades de networking entre marcas y estilistas: aprendizaje y actualización de las últimas técnicas de diseño de cortes, entre otros temas de igual importancia, estos temas serán desarrollados con la participación especial de invitados internacionales. Gutiérrez asegura que este será un espacio no solo técnico y de aprendizaje, sino también de empoderamiento del estilismo en República Dominicana.

De igual forma expresó que pretende realizar este tipo de eventos una o dos veces al año. “Quiero darle a mis colegas del estilismo aunque sea un cuarto de lo tanto que la Dios y la vida me ha regalado”, agregó.

Con respecto a los cortes la estilista nos dijo que el corte del momento es el bob, un corte súper cómodo que de empodera a la mujer y las hace sentir más femenina.

“El corte bob es un gran clásico, sobre todo porque es muy fácil de conseguir y de mantener. En su versión original, llega hasta la barbilla y tiene los contornos muy definidos. Pero esta temporada se reinventa y se hace acompañar por la técnica de color del balayage”, explicó. ¡Si quieres apostar por el pelo corto, esta sería una buena opción!

De acuerdo con la estilista propietaria de Yudelka Gutiérrez Salón y Spa, el corte bob y la técnica del balayage, son las dos tendencias que veremos con mucha fuerza durante todo el año, ideal para las chicas que quieran lucir su pelo corto y sentirse diferente.

¿Cómo trabajas el estilo de tus clientas?

Trabajo de acuerdo al rostro de mis clientas. Soy configuradora de rostros, diseño el look de las persona de acuerdo a su estilo de vida. Para esto, previo al cambio que se quieran hacer les hago una evaluación para identificar sus gustos.

¿Con qué frecuencia se debe refrescar un corte?

Tendremos un coach sobre trabajo en equipo, con la intención de bajarle al ego y la prepotencia, mi objetivo es realizar esta actividad dos veces al año y conectar con los salones y hacer un equipo.

Tendencias de peinados para novias

Es bien sabido que no es fácil encontrar el peinado que más coincida con nuestro vestido y personalidad para celebrar nuestra boda. El cabello para novias puede ser el centro focal dependiendo del diseño del vestido que se elija y de los accesorios. Según tu concepto y experiencia en el estilismo de novias hablemos un poco sobre las últimas tendencias en peinados nupciales… ¿Cuál será el peinado estrella de este 2020?

Este año, al igual que el 2019, las novias estarán llevando el pelo suelto, al natural, con algunos ondas o flequillos y nada más… ¡y me encanta! Suelen ser novias que ya están acostumbradas a llevar el pelo suelto, así que cuando trabajamos su look lo potenciamos.

Y es que la tendencia de peinados para novias durante todo el 2019 estuvo protagonizada por las melenas al viento y este año según la especialista Yudelka Gutiérrez vuelve con más fuerza. Para el resto de novias que no están acostumbradas a llevar su pelo suelto, los peinados estrella serán tres. Trenzas muy románticas con acabados muy deshechos y cuidadosamente despeinados. Luego, un intermedio entre recogido y suelto, con las ondas tipo Hollywood, glamurosas, pulido y el cabello retirado. Es súper elegante. Pero el más importante sin duda es la melena, uno de los must en preferidos por las novias. Es un peinado que gana por su comodidad pero también porque puede personalizarse para cada novia y el resultado es siempre distinto.

¿Cómo tú diseñas el look de una novia?

Hay que tomar en cuenta muchos factores y uno de los más importantes es el vestido, claro. Es el elemento que más influye porque es muy visual y el tejido, los volúmenes, y el tipo de escote es lo que determina el peinado en sí. Pero no solo eso, también influye el estilo de la boda, cómo es la novia y su personalidad, qué es lo que quiere transmitir. Todos estos detalles me ayudan a visualizar un posible look de novia, aunque al final cuando una novia se ve bonita, todo fluye. Porque al final todo lo que las novias desean el día de su boda es verse linda.

Durante estos años de ejercicio del estilismo y belleza, más 20… ¿Cuál ha sido tu mayor reconocimiento?

Todo el ejercicio de mi carrera ha sido muy gratificante, cada vez que veo a una de mis clientas salir satisfecha por el servicio recibido en Yudelka Guitiérrez Salón y Spa me hace inmensamente feliz. Sin embargo, hay reconocimientos que me certifican que los sueños y los años de preparación que tuve, separada de los míos, valieron la pena. Una muestra de ello es el hecho de que marcas internacionales, especialmente brasileras, me consideren para la actualización y desarrollo de nuevas técnicas en sus catálogos.

¿Qué es lo más importante en la vida de Yudelka?

Dios y mis hijos.

¿No te ves viviendo sin?

El ejercicio del estilismo.

¿Qué significa el estilismo para ti?

Este oficio suma una emoción a mi vida. No me veo haciendo otro.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que emprende en este mundo de la belleza?

Lo primordial es la preparación, que se eduquen constantemente que investiguen todo en cuanto a innovación se refiera, técnicas de coloración y corte y peinados.

Que no vean a sus compañeros como rivales porque el truco del éxito está en la técnica personalizada que les agreguen a sus servicios. A mí me ha funcionado.

Datos Importantes

Yudelka Gutiérrez Salón y Spa está ubicado en la calle Prolongacion Siervas de María no. 16, Santo Domingo.

Teléfono: (809) 972-0348

Instagram: yudelkagutierrezsalon

Horarios: de lunes a viernes de 7:00am a 9:00pm, sábados de 8:00am a 8:00pm y los domingos de 9:00 a 4:00pm.