Dirigente estudiantil propone que reuniones del Consejo Económico y Social se realicen en la UASD

El Secretario de Asuntos Docentes y Co-gobierno de la Federación De Estudiante Dominicano José Miguel Mañon Martínez, propuso que las reuniones del Consejo Económico y Social se realicen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, y el mismo debe ser dirigido por los Rectores de tres Universidades, la Uasd, Unphu y Unibe que son figuras con la suficiente moral para mediar en la crisis política que afronta el país desde el pasado 16 de febrero.

El dirigente Estudiante descalificó la mediación de Agripino Núñez Collado ya que Núñez Collado a su entender no es una persona confiable porque sea visto envuelto en un sin número de crisis de las cuales solo se beneficia a un grupo en particular y no al colectivo nacional, el pasado reciente fue Núñez Collado quien dio el visto bueno a la termoeléctrica punta catalina, lo que resulto todo lo contrario a lo que monseñor y una comisión dijo a la nación.

"A la crisis actual se le debe buscar una salida con todos los sectores de la vida política de país sin que nadie quede excluido, porque todos los actores de vida nacional se ven afectados ante la crisis que enfrenta el país", dijo el dirigente estudiantil.

Mañon afirmó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe ser el centro de los debates del Consejo Económico y Social, ya que es la institución que más aporta al desarrollo de la República Dominicana, porque es en esta casa de altos estudios superiores que el dominicano más humilde puede estudiar y cambiar su estatus social y económico en la República Dominicana no hay otra institución que aporte más que UASD al desarrollos social y económico de nuestro país afirma el dirigente.

Mañon se despide diciendo que los actores que está mediando en la crisis no son confiables, ya que son los mismos actores que avalaron el fraude electoral de 1994 en aquellas elecciones que gano José Francisco Peña Gómez.