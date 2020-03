Ministro de Salud reitera que el coronavirus no circula entre la población de RD

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró que el virus del coronavirus no está en circulación en el país, a pesar de que tres de los cinco casos comprobados son ciudadanos dominicanos.

El funcionario aseguró que dos de esas personas arribaron desde Italia y un tercero, desde Francia y España.

Sánchez dijo que la mujer que dio positivo al coronavirus y que reside en el municipio de Villa Riva será tratada en su propia casa y aseguró que en otros países hay experiencia sobre manejo a domicilio de casos de enfermos de coronavirus.

La mujer reside desde hace 15 años en Italia donde se encuentra su esposa, mientras que ella reside sola en el país y está “prácticamente asintomática”, dijo el ministro de Salud.

“En estos momentos ella es una cooperadora de todo lo que se le ha ido indicando, el ministerio tiene personal de vigilancia en la zona y en su casa y es un caso que está actualmente en su propia domicilio y que califica, siempre y cuando como está ahora, aislada para su seguimiento intradomiciliario”, dijo.

Agregó, en rueda de prensa, que en el caso del niño de 12 años que regresó al país tras visitar España y Francia, fue ingresado al hospital Ramón de Lara junto a su padre en vista de la cercanía de ambos. Este último está asintomático.

Recordó el tercer caso, el de una mujer de 19 años que regresó al país desde Italia, y quien es tratada de la enfermedad en Santiago.

“Estos tres casos también son importados, todavía no hay evidencia comprobada de que el virus COVID19 esté circulando dentro de la población de la República Dominicana; no hay circulación comunitaria del virus, por tanto recomendamos a toda la ciudadanía a esperar con calma, sin exaltación ni pánico la comprobación de circulación comunitaria del virus, que no se ha producido a la fecha”, reiteró.

Sánchez Cárdenas recomendó a la población a lavarse las manos con jabón de cuaba (hecho de aceite y lejía) que es un antiséptico de mayor protección que el alcohol.

El ministro de Salud recomendó continuar con la docencia de manera “normal” en escuelas y colegios.

“Solamente aquellos niños con problemas respiratorios o que tengan historia de viajes recientes a países donde circula de manera comunitaria el virus, deben retirarlos y notificar a la autoridad competente con fines de la inspección, notificación y comprobación de la naturaleza de la afección”, dijo Sánchez.

Los dos primeros casos comprobados del coronavirus corresponden a un italiano y a una canadiense que arribaron al país el 22 de febrero pasado y quienes se encuentran ingresados “en buen estado” en el hospital Ramón de Lara.