Fundación Vuelve a Vivir preocupada porque ayudas del Gobierno no están llegando a SD

El presidente de la Fundación Vuelve a Vivir (FUNVUVI), Wandel Cuevas, se manifestó este viernes preocupado porque, según expresó, las ayudas prometidas por el Gobierno central no están llegando al municipio Santo Domingo Oeste (SDO).

En comunicado de prensa enviado a esta redacción, Cuevas dijo que el Estado ha sido muy eficiente en anunciar el programa Quédate en Casa; empero, ha sido ineficiente en la aplicación del mismo, lo que lleva como resultado la desesperación de las familias en la citada localidad.

“Ayer me moví en todo el municipio con la idea de constatar las dificultades por las que están atravesado las familias. Al momento no habían sido contactadas por el Gobierno. Personas que incluso fueron encuestadas en 2019 hoy no aparecen en las listas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)”, indicó.

Enfatizó que la situación está llenando de angustia a los munícipes y se supone que así también a miles de familias en todo el país.

Emplazؚó a quienes sustentan las ayudas del Gobierno a buscar la forma de llevar algún nivel de seguridad a la gente. “Están desesperados y el que tiene hambre no razona”, dijo.

Puso como ejemplo el caso de una señora, cuyo ingreso depende de vender café y que fue censada por el SIUBEN. Explicó que al ser consultada en el sistema no aparece. “¿Cómo le da respuesta a sus familiares, cómo los sostendrá si se supone que el Estado debió proveer de estas ayudas?”, cuestionó.

Cuevas sostuvo que en el caso de los que cuentan las tarjetas de solidaridad, “Se habla del inconveniente, incluso, de los colmados. Si una persona sale con el beneficio de 2,500 pesos, el colmadero no puedo pasar la tarjeta por ese monto de transacción, debe hacerla en dos partidas, de lo contrario no pasa. Igual pasa con el desembolso del gobierno, que igual llega en dos partidas”.

En ese sentido, el presidente de Funvuvi entiende que esto promueve la movilidad y la exposición “porque entonces las personas deben estar fraccionando sus compras, aglomerándose constantemente a estos comercios, lo que resulta un contrasentido en este momento donde la gente debe quedarse en sus casas, conforme a los protocolos establecidos”.